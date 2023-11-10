Под стражу взяли бывшего гендиректора Атырауского НПЗ

О начале открытого судебного процесса 10 ноября объявила председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Татти Уалиева. Фигуранты громкого дела – ранее судимый Данбай и Сейдуалиев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями – п.3 ч. 4 ст. 361 УК РК. Бывшего генерального директора завода защищают два адвоката, другого фигуранта – один адвокат.

"Данбай является уроженцем города Кентау, у него нет постоянного места жительства в Атырау, в настоящее время проживает в городе Алматы, и может скрыться. Он обвиняется в совершении тяжких коррупционных уголовных правонарушениях, совершенных неоднократно, причинивших государству ущерб в особо крупном размере 2 млрд 925 млн тенге. В настоящее время ущерб не возмещен. Более того, вступившим в законную силу приговором суда №2 города Павлодара от 26 октября 2022 года Ш. Данбай признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.3. ч. 4 ст. 361 УК РК, и ему назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы", – зачитал ходатайство Нурболат Абилов.

В судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда началось рассмотрение дела в отношении бывшего гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая и бывшего директора департамента по закупкам этого предприятия Каната Сейдуалиева, сообщает Zakon.kz.В самом начале заседания гособвинитель – старший помощник прокурора Атырауской области Нурболат Абилов выступил с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении обоих подсудимых – подписки о невыезде и надлежащем поведении (Данбай) и домашнего ареста (Сейдуалиев) на взятие под стражу. А основанием для этого назвал ряд моментов, в том числе, что у Данбая имеется предыдущая судимость за тяжкое коррупционное уголовное правонарушение.Для второго фигуранта гособвинитель также запросил изменить меру пресечения на содержание под стражей.После этого судьи апелляционной коллегии по уголовным делам удалились в совещательную комнату для обсуждения решения. В итоге Ш. Данбаю меру пресечения изменили на содержание под стражей. К. Сейдуалиев останется под домашним арестом. Рассмотрение уголовного дела будет продолжено.Предыстория судебного дела такова. Гособвинение считает, что будучи генеральным директором АНПЗ Данбай назначил комиссию, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с дефектным оборудованием, что привело к ущербу на сумму более 2 млрд тенге. Прокурор просил приговорить Данбая к 4,5 годам лишения свободы. В процессе суда в отношении экс-генерального директора Атырауского НПЗ действовала мера пресечения в виде залога в размере 9 млн 540 тыс. тенге. Впоследствии, то есть после оправдательного приговора, деньги ему вернули. В мае 2023 года городской суд №2 оправдал обоих подсудимых на том основании, что "оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбая, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, ущерб не причинен".арестВ свою очередь гособвинение подало апелляцию, требуя наказать экс-генерального директора, но областной суд оставил вердикт суда первой инстанции в силе. На это Генеральная прокуратура внесла протест в Верховный суд РК, после чего Верховный суд отменил все решения городского и облсуда.После отмены судебных актов Верховным судом РК постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда от 31 октября 2023 года подсудимому Данбай была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как говорится в постановлении судебной коллегии по уголовным делам ВС, "суд мотивировал оправдательный приговор тем, что оборудование установлено и денежные средства выплачены консорциуму до назначения на должность Данбай, сумма учтена при снижении претензионной суммы консорциума, в связи с чем ущерб не причинен. Однако указанные обстоятельства не нашли своего подтверждения".Поэтому Верховный суд вновь направил уголовное дело на рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда, но в ином составе судей.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в прокуратуре Атырауской области.