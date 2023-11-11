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"Разочаровался и сдался властям". КНБ доставил казахстанца из Турции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
"Разочаровался и сдался властям". КНБ доставил казахстанца из Турции
Фото gov.kz
КНБ доставил из Турции казахстанца, который с 2013 года находился в Сирии, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на КНБ.

10 ноября из Турции в страну сотрудниками КНБ был доставлен гражданин Казахстана, который с 2013 год находился в рядах одной из террористических группировок в Сирии. Как сообщают в КНБ, он разочаровался в радикальных идеях и добровольно сдался властям в Турции, чтобы вернуться на родину.

"Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности. По прибытии в Казахстан он был взят под стражу", - сообщили в КНБ.


В отношении задержанного заведено дело по статье 257 Уголовного кодекса (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности). Факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.


Источник: Тengrinews.kz
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