Токаев подписал новый закон

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и ВОЗ об организации в Астане семьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения", – говорится в сообщении Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, сообщает Zakon.kz.Документ будет служить развитию и укреплению сотрудничества между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения. Ратификация закона призвана способствовать повышению авторитета Казахстана среди стран-членов ВОЗ.Текст закона публикуется в печати.22 октября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус принял участие в глобальной конференции в Астане, посвященной теме первичной медико-санитарной помощи,где призвал всех казахстанцев отказаться от вредных привычек, не употреблять алкоголь и быть физически активными.