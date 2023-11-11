Названа предварительная причина смерти жены подозреваемого в убийстве экс-министра Бишимбаева

«Предварительная причина смерти Нукеновой – отек мозга, возникший в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом. Особенность в том, что мозг отекает не сразу после удара, а в течении какого-то времени, может быть, даже нескольких часов», – пишет Михаил Козачков.

«Когда стало ясно, что с Салтанат происходит что-то серьезное, работники заведения вызвали «Скорую», а потом и полицию. Разница примерно в полчаса. Она к тому моменту уже скончалась», – сообщает журналист.

Астана. 11 ноября. КазТАГ – Назван предварительный диагноз смерти жены подозреваемого в ее убийстве бывшего министра Куандыка Бишимбаева, сообщает журналист Михаил Козачков.Он сообщает, что Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова приехали в ресторан поздно вечером 8 ноября, в ночь на 9 ноября они сильно поссорились и подрались, после помирились, что видно по камерам наблюдения. Утром Салтанат снова легла поспать.Похороны Салтанат Нукеновой прошли в Павлодаре.Напомним, вечером 9 ноября в социальных сетях распространилось сообщение о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. Позднее источник КазТАГ подтвердил задержание бывшего министра по делу об избиении супруги до смерти. Также источник уточнил, что Бишимбаев перед задержанием угрожал нанести себе ножевые ранения. Позднее полиция заявила о начале досудебного расследования по резонансному делу. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Позднее суд Шымкента на фоне резонанса заявил об истечении срока наказания освобожденного по УДО Бишимбаева. Уголовное дело против бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство».Отметим, что жестокое избиение до смерти Нукеновой наряду с трагедией на «АрселорМиттал Темиртау» актуализировало тему избирательного подхода экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к вопросу помилований и губительных последствий решений бывшего главы государства. Например, до истечения изначально назначенного судом в 2018 году срока заключения Бишимбаева остается еще несколько лет.