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Пилотный проект по адаптации переселенцев и кандасов запустили в двух регионах Казахстана

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Пилотный проект по адаптации переселенцев и кандасов запустили в двух регионах Казахстана
Источник фото: пресс-служба Минтруда РК
В течение пяти лет специалисты карьерного центра будут проводить мониторинг процесса адаптации и интеграции.

Пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей запустили в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Речь идёт об информационных, юридических, социальных, медицинских и образовательных услугах, которые поспособствуют адаптации и интеграции в северных регионах республики и закреплению на новом месте жительства, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Адаптационные и интеграционные услуги будут оказывать с момента обращения желающих участвовать в государственных мерах добровольного переселения в карьерный центр по месту проживания. Сотрудник карьерного центра предоставит первичную консультацию по условиям переселения в регионы расселения и перечень необходимых документов.

Перед определением региона расселения переселенцу либо кандасу предоставляют всю необходимую информацию: о включении в региональную квоту, о доступных для расселения регионах, об услугах центров временного размещения, адаптационных и интеграционных услугах и других мерах поддержки.
Прием документов проводится в электронном формате через автоматизированные информационные системы "Кандас" или "Рынок труда".

Далее карьерный центр региона расселения совместно с переселенцем и/или кандасом формирует индивидуальный план по адаптации и интеграции, в соответствии с которым проходит переезд и обустройство на новом месте жительства.

Этот план в обязательном порядке регламентирует следующие мероприятия:

-переезд и размещение в регионе расселения (дата приезда, вид транспортировки, количество прибывающих членов семей);
-оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности;
-трудоустройство на постоянное место работы, а также при необходимости профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
-поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплат через сертификат экономической мобильности;
адаптация и интеграция членов семьи.

В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалисты карьерного центра будут проводить мониторинг процесса адаптации и интеграции.  Для этого будут использоваться данные из Цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.

Во время рабочей поездки министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой в Восточно-Казахстанскую область председатель Комитета миграции МТСЗН РК Аскарбек Ертаев провел обучение для сотрудников карьерного центра Усть-Каменогорска по реализации пилотного проекта.


Источник: Informburo.kz
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