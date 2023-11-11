Пилотный проект по адаптации переселенцев и кандасов запустили в двух регионах Казахстана

В течение пяти лет специалисты карьерного центра будут проводить мониторинг процесса адаптации и интеграции.



Пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей запустили в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Речь идёт об информационных, юридических, социальных, медицинских и образовательных услугах, которые поспособствуют адаптации и интеграции в северных регионах республики и закреплению на новом месте жительства, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.



Адаптационные и интеграционные услуги будут оказывать с момента обращения желающих участвовать в государственных мерах добровольного переселения в карьерный центр по месту проживания. Сотрудник карьерного центра предоставит первичную консультацию по условиям переселения в регионы расселения и перечень необходимых документов.



Перед определением региона расселения переселенцу либо кандасу предоставляют всю необходимую информацию: о включении в региональную квоту, о доступных для расселения регионах, об услугах центров временного размещения, адаптационных и интеграционных услугах и других мерах поддержки.

Прием документов проводится в электронном формате через автоматизированные информационные системы "Кандас" или "Рынок труда".



Далее карьерный центр региона расселения совместно с переселенцем и/или кандасом формирует индивидуальный план по адаптации и интеграции, в соответствии с которым проходит переезд и обустройство на новом месте жительства.



Этот план в обязательном порядке регламентирует следующие мероприятия:



-переезд и размещение в регионе расселения (дата приезда, вид транспортировки, количество прибывающих членов семей);

-оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности;

-трудоустройство на постоянное место работы, а также при необходимости профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;

-поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплат через сертификат экономической мобильности;

адаптация и интеграция членов семьи.



В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалисты карьерного центра будут проводить мониторинг процесса адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из Цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.



Во время рабочей поездки министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой в Восточно-Казахстанскую область председатель Комитета миграции МТСЗН РК Аскарбек Ертаев провел обучение для сотрудников карьерного центра Усть-Каменогорска по реализации пилотного проекта.

