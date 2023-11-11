Какие выплаты и пособия поднимут в Казахстане в 2024 году

В Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили информацию о видах социальных пособий и о том, на сколько планируется их повысить в Казахстане в следующем году, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как говорится в ответе министерства на официальный запрос Tengrinews.kz, все виды государственных социальных выплат, размеры которых зависят от величины прожиточного минимума или от величины месячного расчетного показателя, в 2024 году будут повышены на уровень инфляции, а именно на 7 процентов.



По нашей просьбе в Минтруда перечислили данные виды государственных социальных выплат. В частности, это:



-государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;

-социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и по случаю потери кормильца из Государственного фонда социального страхования;

-государственные специальные пособия по спискам №1 и №2;

-единовременная выплата на погребение;

-единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка;

-ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;

-ежемесячная бюджетная субсидия обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по -достижении им возраста полутора лет из Государственного фонда социального страхования;

-специальные государственные пособия;

-ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;

-ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава" I и II степени;

-ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.