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Какие выплаты и пособия поднимут в Казахстане в 2024 году

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Какие выплаты и пособия поднимут в Казахстане в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения предоставили информацию о видах социальных пособий и о том, на сколько планируется их повысить в Казахстане в следующем году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как говорится в ответе министерства на официальный запрос Tengrinews.kz, все виды государственных социальных выплат, размеры которых зависят от величины прожиточного минимума или от величины месячного расчетного показателя, в 2024 году будут повышены на уровень инфляции, а именно на 7 процентов.

По нашей просьбе в Минтруда перечислили данные виды государственных социальных выплат. В частности, это:

-государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
-социальные выплаты по случаю утраты трудоспособности и по случаю потери кормильца из Государственного фонда социального страхования;
-государственные специальные пособия по спискам №1 и №2;
-единовременная выплата на погребение;
-единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка;
-ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
-ежемесячная бюджетная субсидия обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по -достижении им возраста полутора лет из Государственного фонда социального страхования;
-специальные государственные пособия;
-ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей;
-ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава" I и II степени;
-ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью) и государственное пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы.


Источник: Тengrinews.kz
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