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В Казахстане хотят сократить долю русскоязычного телевещания до 40%

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 14:31
В Казахстане хотят сократить долю русскоязычного телевещания до 40%
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют сократить долю теле- и радиовещания на русском и других языках в пользу казахского. Такое решение связано с растущим спросом на национальный контент среди населения. Об этом говорится в аналитической записке к проекту закона РК «О массмедиа», опубликованного на сайте «Открытые НПА».

Что предлагают изменить. Проект документа предлагает поэтапное увеличение доли вещания на государственном языке с 2025 года до 55%, а с 2027 года – до 60%. Это коснется всех субъектов телерадиовещания, независимо от формы собственности и типа вещания.

Сейчас в действующем законе «О СМИ» прописан принцип языкового баланса, по которому доля вещания на государственном языке не может быть меньше 50%. Тем самым, если изменения вступят в силу, то доля русского как основного языка, конкурирующего с казахским, в теле- и радиовещании сократится до 45% и 40% соответственно.

Почему власти хотят изменить доли вещания. Как указывается в документе, основной причиной изменений является растущий интерес к отечественной медиапродукции, который конкурирует за внимание зрителей не только с ближним, но и дальним зарубежьем.

«Вместе с тем действующие на сегодняшний день субъекты медиапространства продолжают игнорировать складывающуюся парадигму, продолжая работать на русскоязычную аудиторию, численность которой не только снижается ввиду наличия альтернативных источников информации — социальные сети и интернет-ресурсы, но и ввиду растущей популярности казахского языка, как способа получения и распространения информации», — отмечается в документе.


Сколько телеканалов нарушили языковой баланс. С января по сентябрь 2023 года в стране выявлено 2 358 признаков нарушения языкового баланса, из них на республиканских телеканалах — 1 741, на региональных – 617.

При этом разработчики документа отмечают, что спрос на казахоязычный контент продолжит усиливаться под воздействием других факторов, которые связаны с трендами в сфере образования. В 2023 году 71% первоклассников выбрали школы с казахским языком обучения, 75% выпускников школ сдали ЕНТ на казахском языке.

«Наряду с этим нельзя игнорировать признаки имеющегося в обществе дискурса о том, что государство в своем развитии устремлено не только к достижению повышения статуса, но и расширению сфер применения казахского языка, сделав его основным способом общения и переписки с сохранением за русским языком межнационального статуса», — подчеркивается в аналитической записке.


Как изменилось потребление медиаконтента за пять лет. По данным телеизмерений, в 2020 году доля вещания на государственном языке составляла 38,8%, что ниже уровня 2019 года (40,2%). Однако в сравнении с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов отмечается динамика увеличения просмотров отечественного контента.

«На сегодняшний день средняя доля вещания на государственном языке на республиканских и региональных телеканалах составляет 72,85%, что превышает общеустановленный законодательством порог (50%)», — говорится в тексте документа.


Также о растущей потребности и спросе среди населения страны контента на казахском языке свидетельствуют итоги переписи населения 2021 года, согласно которым 80,1% казахстанцев владеют казахском языком.

При этом, по информации Министерства национальной экономики, в 2015 году этот показатель был равен 76,3%.

Какой контент пользуется наибольшим спросом у зрителей. По данным, полученным из базовой панели системы телеизмерений «Прометей» компании «МедиаДата», с начала года 65% передач в топ-20 наиболее востребованных программ по среднесуточному охвату являются телевизионной продукцией отечественного производства (13 передач из 20).

В 2021 году данный показатель составлял 40% (8 из топ-20 передач), а в 2022 году – 50% (10 передач), в то время как в 2023 году – 65% (13 передач).

Примечательно, что среди наиболее просматриваемых казахстанских программ доминирует контент телеканала Qazaqstan (11 передач).

Кроме того, в категории «художественные передачи» в 2022 году топ-10 фильмов был представлен картинами, транслировавшимися на телеканале Qazaqstan на государственном языке (в 2021 году в этом списке присутствовали два фильма телеканала КТК на русском языке).

Проект документа доступен для обсуждения до 30 ноября.

Ранее в Казахстане утвердили концепцию языковой политики на 2023–2029 годы, согласно которой планируется повысить процент владеющих казахским языком с 81 до 84% за счет различных мероприятий и СМИ. Кроме того, с марта 2024 года законопроекты в Казахстане планируют разрабатывать на казахском языке.


Источник: kz.kursiv.media
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Комментарии ( 2 )

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tata2020 (Посетители) Сегодня, 16:41
Никогда не смотрела, не слушала СМИ и не собираюсь этого делать ни на каком языке. Потому как это самый основной способ воздействия на людей для оболвания, внедрения неготивной информации и расжигания конфликтов, устрашения всякимим фэйковыми эпидемияи. Зомбоящик нам диктует как нам жить, это ли не бред. Человек - Духовное творение, это им-нелюдям-Тварям и стоит по перёк глотки
 
-1
  • shurik_kz11
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tata2020
  • ЁмоЁ
  • Банкир
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:38
В Казахстане хотят сократить долю русскоязычного телевещания до 40%.

НУ!, и ЧТО?!, может предложить казахское ТВ вещание взамен русско язычных программ?...
В сборниках казахских аулов, переведённые американские и другие фильмы, своего ни чего не придумали, а копируют Российские передачи с таким же интерьером в студии...

Кроме того, с марта 2024 года законопроекты в Казахстане планируют разрабатывать на казахском языке.

Смысл в этой русофобской "разработке"?!...
Продолжится отток оставшегося русско язычного населения, а главное уедут ведущие специалисты с тех производств что ещё существуют со времён СССР, своего ещё в казахстане ни чего так и не открыли, и вряд ли замените приблудными не образованными оралманами, распродают нефть и газ, и надеются на зарубежных "инвесторов"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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