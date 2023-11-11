Эксперт: Бишимбаев - это стресс-тест для правосудия и маркер для элиты

"Дело об убийстве Салтанат – это политическое дело. Это не просто "бытовуха". Я воздерживалась от комментариев до оглашения результатов расследования, однако, тут разворачивается бурная кампания в защиту убийцы и лучше тоже сказать важное.



Бишимбаев – это новый Усенов в новом Казахстане. Вы реально думаете, что кому-то есть дело до того, сколько он знает языков? Или до того, что жертва увлекалась астрологией? В обществе с невероятным расслоением по доходам и качеству жизни, с уровнем политической коррупции "старого Казахстана", что у нас с вами остается, кроме простого человеческого достоинства и совести? И если даже эти вещи больше не имеют значения, это моральное дно. Это дело о том, что мы все равны как личности – и мужчины, и женщины, третьи жены, богатые и бедные, бывшие министры и пенсионеры", - написала Садиева.

"Бишимбаев – это стресс-тест для "Справедливого Казахстана". В контексте проблем с законом, насилием в отношении женщин и детей, а также обещаний реформ, это дело о том, насколько мы все равны перед законом в этой стране.



Бишимбаев – это еще и маркер для нашей элиты. Если вы претендуете на влияние и статус в обществе, можете ли вы показать пример самоограничения, самосознания или так и будете бегать покупать позитивные посты? Они никого не убеждают, только подсвечивают ужас ситуации", - отметила эксперт.

"Вот поэтому дело об убийстве Салтанат – это политика. Одно из дел, которое формирует правила, по которым живет общество. Вы согласны с такими правилами?", - заключила эксперт.

Сабина Садиева. Фото из личного архива