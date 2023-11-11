Эксперт: Бишимбаев - это стресс-тест для правосудия и маркер для элиты

Казахстанский эксперт Сабина Садиева назвала расследование убийства Салтанат Нукеновой политическим делом, а арестованного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева - стресс-тестом для правосудия, передает Tengrinews.kz.
Об этом Садиева написала в своем Telegram-канале
.
"Дело об убийстве Салтанат – это политическое дело. Это не просто "бытовуха". Я воздерживалась от комментариев до оглашения результатов расследования, однако, тут разворачивается бурная кампания в защиту убийцы и лучше тоже сказать важное.
Бишимбаев – это новый Усенов в новом Казахстане. Вы реально думаете, что кому-то есть дело до того, сколько он знает языков? Или до того, что жертва увлекалась астрологией? В обществе с невероятным расслоением по доходам и качеству жизни, с уровнем политической коррупции "старого Казахстана", что у нас с вами остается, кроме простого человеческого достоинства и совести? И если даже эти вещи больше не имеют значения, это моральное дно. Это дело о том, что мы все равны как личности – и мужчины, и женщины, третьи жены, богатые и бедные, бывшие министры и пенсионеры", - написала Садиева.
Она отметила, насколько важно, как государство отреагирует на беспредел и вседозволенность "сильных и богатых" - как гарант конституционных прав.
"Бишимбаев – это стресс-тест для "Справедливого Казахстана". В контексте проблем с законом, насилием в отношении женщин и детей, а также обещаний реформ, это дело о том, насколько мы все равны перед законом в этой стране.
Бишимбаев – это еще и маркер для нашей элиты. Если вы претендуете на влияние и статус в обществе, можете ли вы показать пример самоограничения, самосознания или так и будете бегать покупать позитивные посты? Они никого не убеждают, только подсвечивают ужас ситуации", - отметила эксперт.
Сабина Садиева напомнила, что три недели Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем Республики, говорил о стремлении общими усилиями созидать гармоничное и благополучное общество, заявив, что "только вместе мы сможем претворить в жизнь все намеченные преобразования и построить Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех".
"Вот поэтому дело об убийстве Салтанат – это политика. Одно из дел, которое формирует правила, по которым живет общество. Вы согласны с такими правилами?", - заключила эксперт.
Сабина Садиева. Фото из личного архива
Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.
В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Приехав на место, медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Позже стало известно, что погибшая - 31-летняя Салтанат Нукенова. Она состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым.
Как рассказала помощница убитой, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишимбаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.
В полиции завели уголовное дело по статье 99 части 1 УК "Убийство". А в сети появилось фото Куандыка Бишимбаева "сразу после задержания".
Бишимбаев был министром национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017 года его задержали задержали сотрудники Антикора.
Судебное разбирательство по делу длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО "Байтерек DEVELOPMENT", предприниматели и представители строительных компаний.
В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении, но уже в октябре 2019 года экс-министр вышел на свободу.
Оставьте свой комментарий первым.