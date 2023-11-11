Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Ноября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Эксперт: Бишимбаев - это стресс-тест для правосудия и маркер для элиты

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 15:18
Эксперт: Бишимбаев - это стресс-тест для правосудия и маркер для элиты
Сабина Садиева. Фото из личного архива
Казахстанский эксперт Сабина Садиева назвала расследование убийства Салтанат Нукеновой политическим делом, а арестованного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева - стресс-тестом для правосудия, передает Tengrinews.kz.

Об этом Садиева написала в своем Telegram-канале.

"Дело об убийстве Салтанат – это политическое дело. Это не просто "бытовуха". Я воздерживалась от комментариев до оглашения результатов расследования, однако, тут разворачивается бурная кампания в защиту убийцы и лучше тоже сказать важное.

Бишимбаев – это новый Усенов в новом Казахстане. Вы реально думаете, что кому-то есть дело до того, сколько он знает языков? Или до того, что жертва увлекалась астрологией? В обществе с невероятным расслоением по доходам и качеству жизни, с уровнем политической коррупции "старого Казахстана", что у нас с вами остается, кроме простого человеческого достоинства и совести? И если даже эти вещи больше не имеют значения, это моральное дно. Это дело о том, что мы все равны как личности – и мужчины, и женщины, третьи жены, богатые и бедные, бывшие министры и пенсионеры", - написала Садиева.


Она отметила, насколько важно, как государство отреагирует на беспредел и вседозволенность "сильных и богатых" - как гарант конституционных прав.

"Бишимбаев – это стресс-тест для "Справедливого Казахстана". В контексте проблем с законом, насилием в отношении женщин и детей, а также обещаний реформ, это дело о том, насколько мы все равны перед законом в этой стране.

Бишимбаев – это еще и маркер для нашей элиты. Если вы претендуете на влияние и статус в обществе, можете ли вы показать пример самоограничения, самосознания или так и будете бегать покупать позитивные посты? Они никого не убеждают, только подсвечивают ужас ситуации", - отметила эксперт.


Сабина Садиева напомнила, что три недели Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем Республики, говорил о стремлении общими усилиями созидать гармоничное и благополучное общество, заявив, что "только вместе мы сможем претворить в жизнь все намеченные преобразования и построить Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех".

"Вот поэтому дело об убийстве Салтанат – это политика. Одно из дел, которое формирует правила, по которым живет общество. Вы согласны с такими правилами?", - заключила эксперт.


Эксперт: Бишимбаев - это стресс-тест для правосудия и маркер для элиты

Сабина Садиева. Фото из личного архива


Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.

В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Приехав на место, медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Позже стало известно, что погибшая - 31-летняя Салтанат Нукенова. Она состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым.

Как рассказала помощница убитой, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишимбаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.

В полиции завели уголовное дело по статье 99 части 1 УК "Убийство". А в сети появилось фото Куандыка Бишимбаева "сразу после задержания".

Бишимбаев был министром национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017 года его задержали задержали сотрудники Антикора.

Судебное разбирательство по делу длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО "Байтерек DEVELOPMENT", предприниматели и представители строительных компаний.

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении, но уже в октябре 2019 года экс-министр вышел на свободу.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика