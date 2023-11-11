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41 семье выплатили 10 годовых зарплат в Карагандинской области

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 16:04
41 семье выплатили 10 годовых зарплат в Карагандинской области
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Десять годовых заработных плат выплатила компания "АрселорМиттал Темиртау" 41 семье погибших горняков шахты имени Костенко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об оказанной материальной помощи семьям погибших на брифинге рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Со стороны компании "АрселорМиттал Темиртау" выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтеров их супругов, родителей, детей. Также компания обязуется купить квартиры, из расчета не менее 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в вузах до 23 лет на период обучения начнут выплачиваться с ноября",- перечислил Ермаганбет Булекпаев.


Глава региона отметил, что государство также оказало материальную поддержку семьям погибших шахтеров. 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ, на сегодняшний день выплачено 42, остальным выплаты продолжаются.

"Назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей и детей, обучающихся в вузах из республиканского бюджета. Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров", - добавил аким.


28 октября в Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. Погибли 46 горняков.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау". Позже в правительстве заявили о завершении оформления сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.


Источник: Тengrinews.kz
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