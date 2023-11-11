В Павлодаре попрощались с Салтанат Нукеновой. Что говорят близкие погибшей

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"Мы видели любящую пару, приходили к ним в гости. На глазах ничего не было. Но на протяжении всего брака он поднимал на нее руку. С ее слов, она уходила, снимала квартиру, он ее доставал, на коленях умолял вернуться. Мы ей говорили, что такие люди не меняются, но она прощала и возвращалась к нему. Она его сильно любила, и он ее, но, видимо, больной любовью", - сказала Индира.

"Сейчас в соцсетях ходят разные фейки. Она не была беременная и не собиралась разводиться. Писали, что она изменила, что был другой мужчина, что развелась и вышла за другого, что это был, якобы, второй брак... Ничего этого не было. Она вышла замуж раз и навсегда и была его женой. От всех этих фейков очень больно родным", - сказали подруги погибшей.

"Не знаем, и на прощании мы никого из его родственников не видели", - сказали они.

В Павлодаре простились с погибшей женой экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Церемония прощания с Салтанат Нукеновой прошла в центральной мечети города, передает корреспондент Tengrinews.kz.Проводить девушку, кроме родных и близких, пришли подруги, одноклассники, знакомые, а также друзья семьи.Подруги погибшей Индира и Мадина рассказали, что Нукенова и Бишимбаев поженились через 2 месяца после знакомства. По их словам, Куандык Бишимбаев увидел будущую жену в Instagram в прошлом году. Через некоторое время Салтанат пожаловалась подругам на сильную ревность супруга, частые ссоры и побои.Подруги девушки опровергли разговоры о ее беременности и другие слухи о личной жизни девушки, распространившиеся в соцсетях.Девушки также добавили, что не слышали, чтобы родные Бишимбаева просили прощения у семьи.Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Приехав на место, медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Позже стало известно, что погибшая - 31-летняя Салтанат Нукенова. Она состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым.Как рассказала помощница убитой, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишимбаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.В полиции завели уголовное дело по статье 99 части 1 УК "Убийство". А в сети появилось фото Куандыка Бишимбаева "сразу после задержания".Бишимбаев был министром национальной экономики с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017 года его задержали сотрудники Антикора.Судебное разбирательство по делу длилось больше четырех месяцев. Вместе с Бишимбаевым в деле фигурировали еще 22 человека: бывшие сотрудники АО "Байтерек DEVELOPMENT", предприниматели и представители строительных компаний.В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении, но уже в октябре 2019 года экс-министр вышел на свободу.