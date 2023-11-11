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Убийство Салтанат Нукеновой: Полиция сделала предупреждение

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Убийство Салтанат Нукеновой: Полиция сделала предупреждение
Фото instagram/_salta_n
Полиции Астаны опубликовала предупреждение по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что департамент полиции Астаны расследует дело по факту убийства женщины в ресторане. Ведутся следственные действия по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство).

"Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астана. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД.


Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - отметили правоохранители.


Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.

В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Приехав на место, медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Позже стало известно, что погибшая - 31-летняя Салтанат Нукенова. Она состояла в браке с Куандыком Бишимбаевым.

Как рассказала помощница убитой, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишимбаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.


Источник: Tengrinews.kz
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