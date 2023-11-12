Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на 12 ноября на большей части Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".



Атырауская область

12 ноября ночью и утром на большей части Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман.



Западно-Казахстанская область

12 ноября ночью и утром на большей части Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Туркестанская область

12 ноября ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь и туман. В Туркестане ночью ожидается туман.



Алматинская область

12 ноября на западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве 12 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.



Костанайская область

12 ноября ночью и утром на севере Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.



Акмолинская область

12 ноября на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман.



Область Абай

12 ноября ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду. В Семее 12 ноября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.



Актюбинская область

12 ноября ночью на севере и востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный. Ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.



Область Улытау

12 ноября на севере области Улытау ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на востоке, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.



Карагандинская область

12 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на востоке и юге области порывы 15-20 метров в секунду.



Кызылординская область

12 ноября в Кызылординской области ожидается ветер западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.



Мангистауская область

12 ноября ночью и утром на севере и востоке Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе и юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, на юге области 15-20 метров в секунду. В Актау 12 ноября ожидается ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.



Северо-Казахстанская область

12 ноября на севере и востоке Северо-казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.



Жамбылская область

12 ноября ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки - дождь и снег. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке. В горных районах области 15-20 метров в секунду, 12 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 12 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.