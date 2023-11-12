Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Ноября
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Штормовое предупреждение объявили на 12 ноября на большей части Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Атырауская область
12 ноября ночью и утром на большей части Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Западно-Казахстанская область
12 ноября ночью и утром на большей части Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Туркестанская область
12 ноября ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь и туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

Алматинская область
12 ноября на западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве 12 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Костанайская область
12 ноября ночью и утром на севере Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Акмолинская область
12 ноября на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман.

Область Абай
12 ноября ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду. В Семее 12 ноября ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Актюбинская область
12 ноября ночью на севере и востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный. Ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Область Улытау
12 ноября на севере области Улытау ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на востоке, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Карагандинская область
12 ноября на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на востоке и юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Кызылординская область
12 ноября в Кызылординской области ожидается ветер западный в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.

Мангистауская область
12 ноября ночью и утром на севере и востоке Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе и юге области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, на юге области 15-20 метров в секунду. В Актау 12 ноября ожидается ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

Северо-Казахстанская область
12 ноября на севере и востоке Северо-казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

Жамбылская область
12 ноября ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки - дождь и снег. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке. В горных районах области 15-20 метров в секунду, 12 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 12 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика