"Постановлением специализированного следственного суда города Атырау от 11 ноября 2023 года в отношении Уразбаева К. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

"В силу требований статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит. Расследование продолжается", - сообщили 10 ноября в прокуратуре Атырауской области.

Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован, передает корреспондент Tengrinews.kz.10 ноября стало известно о его задержании. Сообщалось, что прокуратурой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по признакам мошенничества.В рамках расследования был задержан экс-аким города Атырау Кайрат Уразбаев и водворен в ИВС УП Атырау. Как стало известно, бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован сроком на два месяца.Ранее сообщалось, что Уразбаев был задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК.Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что в Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Тогда в прокуратуре Атырауской области сообщили, что чиновники подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.Кайрат Уразбаев был назначен на пост акима Атырау в январе 2020 года. Спустя два года он покинул должность акима города.