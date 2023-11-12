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Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован
Кайрат Уразбаев. Фото:azh.kz
Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован, передает корреспондент Tengrinews.kz.

10 ноября стало известно о его задержании. Сообщалось, что прокуратурой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по признакам мошенничества.

В рамках расследования был задержан экс-аким города Атырау Кайрат Уразбаев и водворен в ИВС УП Атырау. Как стало известно, бывший аким Атырау Кайрат Уразбаев арестован сроком на два месяца.

"Постановлением специализированного следственного суда города Атырау от 11 ноября 2023 года в отношении Уразбаева К. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.


Ранее сообщалось, что Уразбаев был задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК.

"В силу требований статьи 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит. Расследование продолжается", - сообщили 10 ноября в прокуратуре Атырауской области.


Напомним, в сентябре этого года сообщалось, что в Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Тогда в прокуратуре Атырауской области сообщили, что чиновники подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Кайрат Уразбаев был назначен на пост акима Атырау в январе 2020 года. Спустя два года он покинул должность акима города.


Источник: Тengrinews.kz
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