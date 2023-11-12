Из обязанностей КНБ хотят убрать обеспечение безопасности Назарбаева

«Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», – говорится в проекте указа президента Токаева.

Из обязанностей КНБ планируется убрать обеспечение безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы, и оставить обеспечение безопасности президента Республики Казахстан.

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Из обязанностей комитета национальной безопасности Казахстана хотят убрать обеспечение безопасности первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.Планируется изменить и дополнить Положение о КНБ в части совершенствования функций, в текст присяги сотрудника специального государственного органа и правил ее принесения.Конституционным законом РК от 13 февраля 2023 года «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» Конституционный закон РК от 28 июля 2000 года «О Первом Президенте РК – Елбасы» утратил силу.Напомним, 19 июля КазТАГ сообщал, что Назарбаев сохранил как минимум один стратегический руководящий пост, причем не абы где, а в ФНБ «Самрук-Казына», где экс- так называемый «елбасы» возглавляет совет по управлению фондом.После кровавых событий января 2022 года в Казахстане начали ставить на утрату нормативно-правовые акты, наделявшие Назарбаева различными полномочиями и статусами, способствовавшими сохранению его влияния. В числе последних таких изменений, подписание 4 июля закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», которым Токаев одобрил лишение Назарбаева статуса главы попечительских советов структур его имени.Совет по управлению фондом национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», который возглавляет экс-президент Нурсултан Назарбаев, хотят ликвидировать.