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Звонок с просьбой вернуть госномер "жене замакима" прокомментировали в полиции

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Звонок с просьбой вернуть госномер "жене замакима" прокомментировали в полиции
Иллюстративное фото: polisia.kz
В полиции области Жетысу прокомментировали видео телефонного разговора, попавшее накануне в соцсети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как говорится в описании к видео, в Талдыкоргане полицейские сняли государственный номерной знак с машины автоледи, остановившейся в неположенном месте. После этого одному из стражей порядка позвонил мужчина, представившийся как "223-й". Он попросил вернуть номер владелице авто, сообщив, что это, якобы, "жена замакима". Однако звонивший получил отказ.

В полиции области Жетысу отреагировали на данное видео. В частности, в пресс-службе сообщили, что водитель автомашины "Kia Soul" привлечена к административной ответственности по ст. 597 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств".


Также в полиции сообщили о начатой служебной проверке.

"В случае подтверждения того, что записанный на видео диалог осуществлялся между сотрудниками полиции, по факту будут приняты меры согласно требованиям действующего законодательства. О результатах проверки будет сообщено дополнительно".


Источник: Tengrinews.kz
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