Звонок с просьбой вернуть госномер "жене замакима" прокомментировали в полиции

В полиции области Жетысу отреагировали на данное видео. В частности, в пресс-службе сообщили, что водитель автомашины "Kia Soul" привлечена к административной ответственности по ст. 597 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств".

"В случае подтверждения того, что записанный на видео диалог осуществлялся между сотрудниками полиции, по факту будут приняты меры согласно требованиям действующего законодательства. О результатах проверки будет сообщено дополнительно".

В полиции области Жетысу прокомментировали видео телефонного разговора, попавшее накануне в соцсети, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как говорится в описании к видео, в Талдыкоргане полицейские сняли государственный номерной знак с машины автоледи, остановившейся в неположенном месте. После этого одному из стражей порядка позвонил мужчина, представившийся как "223-й". Он попросил вернуть номер владелице авто, сообщив, что это, якобы, "жена замакима". Однако звонивший получил отказ.Также в полиции сообщили о начатой служебной проверке.