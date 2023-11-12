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Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 15:30
Лавров назвал заявления Запада о Казахстане хамскими
РИА Новости
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Евросоюз не сможет вытолкнуть Москву из Центральной Азии и Закавказья, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ, назвавших Казахстан "задним двором" России. Беседу с министром опубликовал в своем Telegram тележурналист Павел Зарубин.

"Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания. <...> Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится", — сказал глава внешнеполитического ведомства.


Лавров подчеркнул, что Россия находится в этих регионах исторически и никуда из них не исчезнет. По его словам, союзники и партнеры Москвы "это прекрасно знают".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину также раскритиковал публикации западных СМИ о Казахстане.

"Это все глупость. Это все информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество, конечно, по всем возможным азимутам и не делает это в режиме или с этими, или с этими", — указал представитель Кремля.


В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Комментируя этот визит, западные СМИ, в частности Bloomberg и Politico, называли Казахстан "задним двором России".


Источник: РИА Новости
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