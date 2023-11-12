Дело Бишимбаева: задержан директор "Гастро-центра"

"В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 ("Укрывательство преступления") УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра".

Также возбуждены уголовные дела по статье 434 ("Недонесение о преступлении") и статье 119 часть 3 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Республика Казахстан. Расследование ведется Следственным управлением ДП города Астана и находится на контроле руководства МВД Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.

Директор столичного "Гастро-центра", где произошло убийство супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой, водворен в изолятор временного содержания. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает Департамент полиции Астаны, передает Tengrinews.kz.В ДП Астаны отметили, что расследование убийства Салтанат Нукеновой продолжается. Подозреваемый в совершении данного преступления арестован следственным судом города Астана.В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.Также в полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.