Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Ноября
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Дело Бишимбаева: задержан директор "Гастро-центра"

Просмотров:382 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Дело Бишимбаева: задержан директор "Гастро-центра"
Фото ©️ Tengrinews.kz
Директор столичного "Гастро-центра", где произошло убийство супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой, водворен в изолятор временного содержания. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает Департамент полиции Астаны, передает Tengrinews.kz.

"В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 ("Укрывательство преступления") УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра".


Также возбуждены уголовные дела по статье 434 ("Недонесение о преступлении") и статье 119 часть 3 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Республика Казахстан. Расследование ведется Следственным управлением ДП города Астана и находится на контроле руководства МВД Республики Казахстан", - говорится в сообщении ведомства.


В ДП Астаны отметили, что расследование убийства Салтанат Нукеновой продолжается. Подозреваемый в совершении данного преступления арестован следственным судом города Астана.

В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.

Также в полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика