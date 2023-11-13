Глава полиции Талдыкоргана задержан по подозрению в изнасиловании

"Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник талдыкорганской городской полиции. Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей")", - сообщили корреспонденту в департаменте полиции области Жетысу.

Задержан начальник управления полиции Талдыкоргана. Он подозревается в изнасиловании 27-летней девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.Инцидент подтвердили в пресс-службе департамента полиции области.Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз.Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД.