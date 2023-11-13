Более 2,1 миллиарда похитили в больнице Алматинской области

"Отметим, медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года. В период 2020-2022 годов похищено более 2,1 миллиарда тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Более 2,1 миллиарда тенге похитили в одной из больниц Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.По данным АФМ, формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков осуществляли руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области. Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ.В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.