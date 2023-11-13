Таксист высадил женщину в степи на трассе Астана – Павлодар

В соцсетях появилось видео, как таксист высаживает пассажирку посреди степи на трассе Астана – Павлодар. Все из-за того, что она сделала ему замечание и сняла на камеру, как он нарушает правила дорожного движения, передает Liter.kz.
По словам женщины, 11 ноября она вызвала попутное такси через приложение из Павлодара в Астану. С ней вместе ехали еще трое пассажиров.
В пути водитель всю дорогу сидел в телефоне, а именно в ватсапе, и ехал со скоростью 150-160 км/ч. На мою первую просьбу убрать телефон, так как я боюсь... среагировал, убрал телефон и снял кофту, повесив ее на спинку своего водительского сидения, тем самым закрыл мне обзор. Периодически продолжал просматривать телефон. Спустя час я сделала замечание. И попросила убрать телефон, так как это он отвечает за безопасность пассажиров, – говорится в жалобе.
На замечание пассажирки водитель, с ее слов, отреагировал агрессивно, остановился на трассе у обочины и потребовал, чтобы она вышла. Все происходившее она снимала на видео. Мужчина стал грубить, сказав, что повезет ее дальше только, если удалит запись.
Пассажир один сказал, что пусть лучше сидит в ватсапе, чем уснет. Водитель дважды подверг мою жизнь опасности: нарушая правила ПДД, оставил в опасности одну на дороге, – написала пассажирка.
Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни стали защищать водителя и обвинять пассажирку в незаконной съемке. Другие, напротив, встали на защиту женщины, отметив непорядочность и безответственность таксиста.
- Надо на своей машине самому за рулем или со своим водителем ездить, если вы так боитесь и вам если некомфортно, чтобы скорость вам нравилась, а так под вас никто не будет подстраиваться.
- Когда за рулем на трассе, по-любому спать хочется, он себя тут отвлекает, понимаете, чтобы не спать! Девушка, если вы прям боитесь за свою жизнь, сядьте вперед, отвлекайте водителя, пообщайтесь.
- Молодец девушка. Абсолютно согласна с Вами. Я тоже боюсь, когда водитель сидит в телефоне. Напишите на него заявление, даже за то, что он Вас оставил неизвестно где одну в опасности.
- Если хочет ехать и заодно сидеть в ватсапе, то пусть тогда пассажиров не берет, а едет сам куда хочет и как хочет, а тут раз ты таксуешь, не бесплатно же везешь людей.
- Как минимум штраф, а вообще надо права отобрать.
- Люди, которые защищают водителя, вы в своем уме? Астана – Павлодар в день по две-три аварии.
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