Таксист высадил женщину в степи на трассе Астана – Павлодар

В пути водитель всю дорогу сидел в телефоне, а именно в ватсапе, и ехал со скоростью 150-160 км/ч. На мою первую просьбу убрать телефон, так как я боюсь... среагировал, убрал телефон и снял кофту, повесив ее на спинку своего водительского сидения, тем самым закрыл мне обзор. Периодически продолжал просматривать телефон. Спустя час я сделала замечание. И попросила убрать телефон, так как это он отвечает за безопасность пассажиров, – говорится в жалобе.

Пассажир один сказал, что пусть лучше сидит в ватсапе, чем уснет. Водитель дважды подверг мою жизнь опасности: нарушая правила ПДД, оставил в опасности одну на дороге, – написала пассажирка.

В соцсетях появилось видео, как таксист высаживает пассажирку посреди степи на трассе Астана – Павлодар. Все из-за того, что она сделала ему замечание и сняла на камеру, как он нарушает правила дорожного движения, передает Liter.kz.По словам женщины, 11 ноября она вызвала попутное такси через приложение из Павлодара в Астану. С ней вместе ехали еще трое пассажиров.На замечание пассажирки водитель, с ее слов, отреагировал агрессивно, остановился на трассе у обочины и потребовал, чтобы она вышла. Все происходившее она снимала на видео. Мужчина стал грубить, сказав, что повезет ее дальше только, если удалит запись.Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни стали защищать водителя и обвинять пассажирку в незаконной съемке. Другие, напротив, встали на защиту женщины, отметив непорядочность и безответственность таксиста.- Надо на своей машине самому за рулем или со своим водителем ездить, если вы так боитесь и вам если некомфортно, чтобы скорость вам нравилась, а так под вас никто не будет подстраиваться.- Когда за рулем на трассе, по-любому спать хочется, он себя тут отвлекает, понимаете, чтобы не спать! Девушка, если вы прям боитесь за свою жизнь, сядьте вперед, отвлекайте водителя, пообщайтесь.- Молодец девушка. Абсолютно согласна с Вами. Я тоже боюсь, когда водитель сидит в телефоне. Напишите на него заявление, даже за то, что он Вас оставил неизвестно где одну в опасности.- Если хочет ехать и заодно сидеть в ватсапе, то пусть тогда пассажиров не берет, а едет сам куда хочет и как хочет, а тут раз ты таксуешь, не бесплатно же везешь людей.- Как минимум штраф, а вообще надо права отобрать.- Люди, которые защищают водителя, вы в своем уме? Астана – Павлодар в день по две-три аварии.