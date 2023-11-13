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Таксист высадил женщину в степи на трассе Астана – Павлодар

Просмотров:972 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Таксист высадил женщину в степи на трассе Астана – Павлодар
Кадр из видео
В соцсетях появилось видео, как таксист высаживает пассажирку посреди степи на трассе Астана – Павлодар. Все из-за того, что она сделала ему замечание и сняла на камеру, как он нарушает правила дорожного движения, передает Liter.kz.

По словам женщины, 11 ноября она вызвала попутное такси через приложение из Павлодара в Астану. С ней вместе ехали еще трое пассажиров.

В пути водитель всю дорогу сидел в телефоне, а именно в ватсапе, и ехал со скоростью 150-160 км/ч. На мою первую просьбу убрать телефон, так как я боюсь... среагировал, убрал телефон и снял кофту, повесив ее на спинку своего водительского сидения, тем самым закрыл мне обзор. Периодически продолжал просматривать телефон. Спустя час я сделала замечание. И попросила убрать телефон, так как это он отвечает за безопасность пассажиров, – говорится в жалобе.


На замечание пассажирки водитель, с ее слов, отреагировал агрессивно, остановился на трассе у обочины и потребовал, чтобы она вышла. Все происходившее она снимала на видео. Мужчина стал грубить, сказав, что повезет ее дальше только, если удалит запись.

Пассажир один сказал, что пусть лучше сидит в ватсапе, чем уснет. Водитель дважды подверг мою жизнь опасности: нарушая правила ПДД, оставил в опасности одну на дороге, – написала пассажирка.


Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни стали защищать водителя и обвинять пассажирку в незаконной съемке. Другие, напротив, встали на защиту женщины, отметив непорядочность и безответственность таксиста.

- Надо на своей машине самому за рулем или со своим водителем ездить, если вы так боитесь и вам если некомфортно, чтобы скорость вам нравилась, а так под вас никто не будет подстраиваться.

- Когда за рулем на трассе, по-любому спать хочется, он себя тут отвлекает, понимаете, чтобы не спать! Девушка, если вы прям боитесь за свою жизнь, сядьте вперед, отвлекайте водителя, пообщайтесь.

- Молодец девушка. Абсолютно согласна с Вами. Я тоже боюсь, когда водитель сидит в телефоне. Напишите на него заявление, даже за то, что он Вас оставил неизвестно где одну в опасности.

- Если хочет ехать и заодно сидеть в ватсапе, то пусть тогда пассажиров не берет, а едет сам куда хочет и как хочет, а тут раз ты таксуешь, не бесплатно же везешь людей.

- Как минимум штраф, а вообще надо права отобрать.

- Люди, которые защищают водителя, вы в своем уме? Астана – Павлодар в день по две-три аварии.



Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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Arzt_MD (Посетители) Сегодня, 14:16
Таксист нарушает закон, хочет работать общественным транспортом, соблюдать правила надо лучше других.
 
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  • Ирон
  • Ed Word
  • kot_85
  • Arzt_MD
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 12:29
Превышение скорости, не пристегнут ремень, пользуется телефоном во время управления автотранспортом, автомобиль такси это общественное место и он матерится выражаясь нецензурно в общественном месте, нет страховки на пассажиров, не проходит как перевозчик пассажиров техосмотр по регламенту в общем целый букет.
 
 

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