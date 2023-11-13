«От 60 тысяч тенге всего за 20 минут»: казахстанцам предлагают заработать в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp казахстанцам предлагают зарабатывать от 60 тысяч тенге всего за 20 минут рабочего времени в день. В рассылке говорится, что работа заключается в том, чтобы вести беседы по телефону, а обладать какими-то особыми навыками не нужно, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на StopFake.
В тексте сообщения указана ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в вакансии. Она ведет на чат в мессенджере WhatsApp. Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons.
В мире существует множество компаний с таким названием. В Сети удалось найти строительные фирмы, компании по производству мебели и другие предприятия, называющиеся Wilson and Sons. На официальных сайтах компаний и их страницах в социальных сетях не говорится о том, что они набирают сотрудников на удаленную работу в Казахстане.
В Сети также можно найти множество упоминаний о привлекательных вакансиях, предлагаемых через WhatsApp. В мае этого года похожие рассылки стали получать пользователи из России. Им тоже предлагали заработать весьма крупные суммы денег всего за несколько часов.
Тогда СМИ сообщали, что подобные предложения - это дело рук мошенников. Как правило, после того, как человек проявляет интерес к вакансии, ему предлагают пройти регистрацию на определенном ресурсе. Для этого требуется ввести свои личные данные в специальные формы, доступ к которым есть и у мошенников. Таким образом злоумышленники получают доступ к персональной информации, используя которую могут завладеть деньгами на счетах жертвы.
Следовательно, человек не просто не имеет возможности заработать, а еще и рискует лишиться собственных денег.
Это значит, что доверять подобным предложениям о работе опасно. Зачастую подобные объявления - фейк и мошенничество.
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