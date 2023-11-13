«От 60 тысяч тенге всего за 20 минут»: казахстанцам предлагают заработать в WhatsApp

В тексте сообщения указана ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в вакансии. Она ведет на чат в мессенджере WhatsApp. Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons.

Тогда СМИ сообщали, что подобные предложения - это дело рук мошенников. Как правило, после того, как человек проявляет интерес к вакансии, ему предлагают пройти регистрацию на определенном ресурсе. Для этого требуется ввести свои личные данные в специальные формы, доступ к которым есть и у мошенников. Таким образом злоумышленники получают доступ к персональной информации, используя которую могут завладеть деньгами на счетах жертвы.