Свыше 120 тыс молодых казахстанцев не могут найти работу

Большая часть безработных в Казахстане имеет высшее образование, передает LS
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Согласно данным Бюро нацстатистики, численность нетрудоустроенного населения в III квартале этого года достигла 451,5 тыс. человек. Из них мужчин – 212,4 тыс., а женщин – 239,1 тыс.
Высшее образование имеют 158,5 тыс. безработных, среднее профессиональное – 157,5 тыс., техническое и профессиональное – 60,6 тыс.
Большинство граждан среди ищущих работу – в возрасте от 35 до 44 лет (150 тыс. человек). Чуть меньше безработных – среди казахстанцев от 16 до 34 лет: 122,5 тыс.
При этом доля молодежи (16-34 лет) NEET, которая не работает и не занята образованием или профподготовкой, достигла 381,7 тыс. человек.
Лидером среди регионов по количеству нетрудоустроенных является Алматы – 52,5 тыс. человек. Также в этом списке Туркестанская – 41,6 тыс. человек, Алматинская области – 34,4 тыс. человек, Астана – 30,6 тыс. человек.
Между тем меньше всего безработных наблюдается в области Абай (14,5 тыс. человек), в СКО (13,4 тыс. человек) и в области Ұлытау (4,5 тыс. человек).
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