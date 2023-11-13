Коррупционерам запретят участвовать в госзакупках в Казахстане

"Так, в число принципов осуществления государственных закупок вошло недопущение коррупционных правонарушений и конфликтов интересов. При этом потенциальный поставщик, его руководитель или учредители не могут участвовать в государственных закупках, если ранее совершили коррупционные правонарушения", - рассказал Даурен Кенбейл.

"При этом следует отметить, что действующим законодательством предусмотрена только ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций", - отметил вице-министр.

Казахстанцы, имеющие судимость за коррупционные преступления, не смогут участвовать в системе госзакупок. Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Кенбейл, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил вице-министр на презентации законопроекта "О государственных закупках" в Мажилисе, документ разработан таким образом, чтобы снизить коррупционные риски и чрезвычайные ситуации в системе госзакупок.Кроме того, заказчику будет предоставлена возможность приобретения товаров, работ и услуг, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций.Он добавил, что предусмотренная в законопроекте возможность сразу заключить договор с единственным поставщиком, принявшим участие в конкурсе, значительно упростит работу заказчиков.Напомним, год назад Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, заявил о необходимости принять новый закон о государственных закупках. Он должен быть компактным и понятным, отметил Глава государства. В приоритете, по словам Токаева, должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.В этом году Глава государства поручил упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур.