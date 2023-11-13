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Казахстанцев пугают новым смертельным заболеванием

Просмотров:647 Опубликовано: Вчера, 20:48
Казахстанцев пугают новым смертельным заболеванием
Фото из открытых источников
В Telegram распространяется видео, на котором некий доктор Уильям Макис якобы обеспокоен возникновением нового заболевания у молодежи, которое он называет турбораком, передает Liter.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Нужно отметить, что термин "турборак" не используется в медицине – нет симптомов, причин и следствия этого "заболевания". Первые фейки о турбораке появились почти год назад. Тогда врач из Канады Чарльз Хоффе заявил, что вакцины от COVID-19 наносят вред иммунной системе, а из-за этого возникает скоротечный рак. В пример он приводил своего 61-летнего пациента, у которого якобы через год после вакцинации обнаружили рак легких и позвоночника. Обследовался ли ранее пациент на предмет опухолей, неизвестно. Колледж врачей и хирургов Британской Колумбии обвинил Хоффе в распространении ложной информации. Позднее его отстранили от работы.

Эпидемиолог Харви Риш "продолжил" дело Хоффе — он заявлял, что прививка от коронавируса дает толчок быстро прогрессирующему раку. Врачи посчитали это заявление голословным и потребовали доказательств, но Риш их не предоставил. Также недавно идею турборака стал продвигать радиолог из Канады Уильям Макис. В 2022 году его слова опровергли фактчекеры.

Чарльз Хоффе, Харви Риш и Уильям Макис ни вместе, ни по отдельности не проводили никаких исследований, которые бы подтвердили, что вакцинация провоцирует развитие злокачественных образований. Турборак – это выдумка, – заверили в Stopfake.kz.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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OpenSuser (Посетители) Вчера, 20:50
Болезнь страшная, но термин "турборак" скорее относится к 45%-ым товарищам, которые сливают катки за 3-5 минут. Всем здоровья!
 
 

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