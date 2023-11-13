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Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза в результате ДТП

Просмотров:150 Опубликовано: Вчера, 22:51
Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза в результате ДТП
Фото: Тengrinews
В Таразе беременная девушка чудом осталась жива после жуткого ДТП. На нее рухнул светофор, в который врезался автомобиль. Удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. Водитель скрылся с места аварии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков города и попал на камеры наблюдения. 21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и он упал беременной на голову. Водитель уехал с места аварии, но полиция его нашла. Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа.


Пострадавшую же доставили в больницу. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает.

"Женщина 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", - сказал Сакен Жумашев, заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза.




Источник: Tengrinews.kz
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