Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза в результате ДТП

Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков города и попал на камеры наблюдения. 21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и он упал беременной на голову. Водитель уехал с места аварии, но полиция его нашла. Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа.

"Женщина 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", - сказал Сакен Жумашев, заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза.

В Таразе беременная девушка чудом осталась жива после жуткого ДТП. На нее рухнул светофор, в который врезался автомобиль. Удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. Водитель скрылся с места аварии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.Пострадавшую же доставили в больницу. По словам медиков, ее жизни ничего не угрожает.