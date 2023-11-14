Как вырастут пенсии в Казахстане в 2024 году

"Учитывая, что согласно прогнозу социально-экономического развития уровень инфляции на 2024 год предусматривается в коридоре 6-8 процентов, законопроектом "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет, предусматриваются с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9 процентов", - сообщили в министерстве.

"Кроме того, с 1 января 2024 года по поручению Главы государства минимальный размер базовой пенсии повысится с 60 процентов до 65 процентов, а максимальный размер – со 100 процентов до 105 процентов от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете", - добавили в Минтруда.

"Дополнительно к этому предоставляется государственная базовая пенсионная выплата, максимальный размер которой в 2024 году составит 105 процентов прожиточного минимума, то есть 45 578 тенге. Общая сумма пенсионных выплат составит 197 873 тенге", - уточнили в министерстве.

Какие виды пенсий и на сколько планируется поднять в 2024 году? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz, пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет ежегодно повышаются в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.Размер государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2024 года вырастет на 7 процентов.Также мы попросили министерство озвучить максимальный и минимальный размеры пенсий в Казахстане в денежном выражении в 2024 году.Как говорится в ответе, в законопроекте о бюджете предусмотрено, что в 2024 году минимальная пенсия составит 57 853 тенге, а минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге.Максимальный размер пенсионных выплат по возрасту в 2024 году достигнет 152 295 тенге.Отметим, что помимо базовой, пенсия в Казахстане также складывается из солидарной и накопительной частей. Накопительная пенсия формируются за счет отчислений самых вкладчиков, которые аккумулируются на их личных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде. Солидарная пенсия, как и базовая, выплачивается за счет государственного бюджета. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода получателя. Так что итоговая сумма максимальной пенсионной выплаты будет выше.