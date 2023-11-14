Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.89 KZT
  • €1 = 497.99 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как вырастут пенсии в Казахстане в 2024 году

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 07:45
Как вырастут пенсии в Казахстане в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Какие виды пенсий и на сколько планируется поднять в 2024 году? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как говорится в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz, пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет ежегодно повышаются в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

"Учитывая, что согласно прогнозу социально-экономического развития уровень инфляции на 2024 год предусматривается в коридоре 6-8 процентов, законопроектом "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет, предусматриваются с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9 процентов", - сообщили в министерстве.


Размер государственной базовой пенсионной выплаты с 1 января 2024 года вырастет на 7 процентов.

"Кроме того, с 1 января 2024 года по поручению Главы государства минимальный размер базовой пенсии повысится с 60 процентов до 65 процентов, а максимальный размер – со 100 процентов до 105 процентов от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете", - добавили в Минтруда.


Также мы попросили министерство озвучить максимальный и минимальный размеры пенсий в Казахстане в денежном выражении в 2024 году.

Как говорится в ответе, в законопроекте о бюджете предусмотрено, что в 2024 году минимальная пенсия составит 57 853 тенге, а минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге.

Максимальный размер пенсионных выплат по возрасту в 2024 году достигнет 152 295 тенге.

"Дополнительно к этому предоставляется государственная базовая пенсионная выплата, максимальный размер которой в 2024 году составит 105 процентов прожиточного минимума, то есть 45 578 тенге. Общая сумма пенсионных выплат составит 197 873 тенге", - уточнили в министерстве.


Отметим, что помимо базовой, пенсия в Казахстане также складывается из солидарной и накопительной частей. Накопительная пенсия формируются за счет отчислений самых вкладчиков, которые аккумулируются на их личных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде. Солидарная пенсия, как и базовая, выплачивается за счет государственного бюджета. Ее размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода получателя. Так что итоговая сумма максимальной пенсионной выплаты будет выше.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика