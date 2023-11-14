Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году

- кандасов – 2433 человека;

- переселенцев – 7050 человек.

- кандасов – 1925 человек;

- переселенцев – 6727 человек.

Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год", сообщает Zakon.kz.В соответствии с документом будет установлена региональная квота приема на 2024 год:Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.По сравнению с 2023 годом квоты приема кандасов и переселенцев планируют увеличить. Так, мы сообщали, что в 2023 году региональная квота составила:По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.