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Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году
Фото: акимат мангистауской области
Министерство труда подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с документом будет установлена региональная квота приема на 2024 год:

- кандасов – 2433 человека;
- переселенцев – 7050 человек.


Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 ноября 2023 года.

По сравнению с 2023 годом квоты приема кандасов и переселенцев планируют увеличить. Так, мы сообщали, что в 2023 году региональная квота составила:

- кандасов – 1925 человек;
- переселенцев – 6727 человек.


По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.


Источник: zakon.kz
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