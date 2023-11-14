Смерть альпинистов в Астане: задержан подозреваемый

По официальным данным, департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 277 части 3 УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя – руководителя ИП к смерти работников. По поручению прокуратуры города органом следствия в отношении руководителя ИП применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

Подозреваемый по факту падения альпинистов на строительном объекте в столице взят под стражу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Астаны.12 октября 2023 года в городе Астане четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, трое из которых погибли.Проводится работа по установлению всех причастных лиц к правонарушению. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.