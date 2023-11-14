Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ

"Системная проблема в сфере газификации на территории области установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Улытау анализа. По результатам проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры области, зарегистрировано досудебное расследование. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.По данным АФМ, руководитель и главный специалист филиала вымогали от 70 до 300 тысяч тенге за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.