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Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ
Кадр из видео
Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, руководитель и главный специалист филиала вымогали от 70 до 300 тысяч тенге за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

"Системная проблема в сфере газификации на территории области установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного Департаментом АФМ по области Улытау анализа. По результатам проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры области, зарегистрировано досудебное расследование. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей", - говорится в сообщении.


Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.



Источник: Tengrinews.kz
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