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Дело Бишимбаева: директор "Гастро-центра" арестован на 2 месяца

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Дело Бишимбаева: директор "Гастро-центра" арестован на 2 месяца
Фото ©️ Tengrinews.kz
Директора "Гастро-центра" арестовали в Астане по делу Салтанат Нукеновой. Об этом сообщили в полиции города, передает Tengrinews.kz.

Директор подозревается в укрывательстве преступления (статья 432 Уголовного кодекса Казахстана).

"В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастро-центра" санкционирована мера пресечения - арест на 2 месяца", - говорится в сообщении.


Правоохранители продолжают расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили в полиции.

О задержании директора "Гастро-центра" стало известно 12 ноября.

9 ноября появилась информация о задержании экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что 8 ноября вечером в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась супруга экс-министра Салтанат Нукенова.

11 ноября в Павлодаре простились с погибшей женой экс-министра. Церемония прощания с Салтанат Нукеновой прошла в центральной мечети города. Подруги погибшей рассказали о том, что Нукенова и Бишимбаев поженились через два месяца после знакомства.


Источник: Tengrinews.kz
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