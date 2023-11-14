Дело Бишимбаева: директор "Гастро-центра" арестован на 2 месяца

"В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастро-центра" санкционирована мера пресечения - арест на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Директора "Гастро-центра" арестовали в Астане по делу Салтанат Нукеновой. Об этом сообщили в полиции города, передает Tengrinews.kz.Директор подозревается в укрывательстве преступления (статья 432 Уголовного кодекса Казахстана).Правоохранители продолжают расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили в полиции.О задержании директора "Гастро-центра" стало известно 12 ноября.9 ноября появилась информация о задержании экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что 8 ноября вечером в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась супруга экс-министра Салтанат Нукенова.11 ноября в Павлодаре простились с погибшей женой экс-министра. Церемония прощания с Салтанат Нукеновой прошла в центральной мечети города. Подруги погибшей рассказали о том, что Нукенова и Бишимбаев поженились через два месяца после знакомства.