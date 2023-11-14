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В чем еще подозревают Карима Масимова, сообщили в КНБ

Просмотров:569 Опубликовано: Сегодня, 13:07
В чем еще подозревают Карима Масимова, сообщили в КНБ
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подозревается в отмывании денег и получении взятки. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе КНБ.

"Сообщаем, что в отношении К.Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.


В комитете добавили, что, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Масимов с санкции прокуратуры оставлен в СИЗО КНБ в Астане для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.

"В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, материалы досудебного расследования разглашению не подлежат", - добавили в КНБ.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 15:32
Всё будет хорошо, через год выйдет на свободу.
Есть свежие примеры.
 
 

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