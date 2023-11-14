В чем еще подозревают Карима Масимова, сообщили в КНБ

"Сообщаем, что в отношении К.Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

"В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, материалы досудебного расследования разглашению не подлежат", - добавили в КНБ.

Экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов подозревается в отмывании денег и получении взятки. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе КНБ.В комитете добавили, что, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Масимов с санкции прокуратуры оставлен в СИЗО КНБ в Астане для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.