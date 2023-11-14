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Минэнерго планирует договориться с Россией о строительстве трех ТЭЦ в городах Казахстана

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Минэнерго планирует договориться с Россией о строительстве трех ТЭЦ в городах Казахстана
Фото из открытых источников
Астана. 14 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан планирует строительство на базе угольной генерации ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает министерство энергетики (МЭ) РК.

«Казахстану нужен ввод новых энергомощностей, поэтому Мииэнерго рассматривает возможность строительства на базе угольной генерации ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске», – следует из сообщения, распространенного во вторник.

Согласно информации, международные финансовые институты отказываются участвовать в создании угольной генерации и сейчас, в соответствии с достигнутыми договоренностями, минэнерго планирует подписание меморандума с российскими партнерами в лице «Интер РАО - Экспорт» для реализации проектов.


В частности, по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау уже есть технико-экономическое обоснование (ТЭО), оно – на госэкспертизе. Предусматриваются такие техпоказатели электростанции: мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города, предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ. Предпринятые ранее попытки реализации строительства ТЭЦ в Кокшетау путем проведения тендера для привлечения частных инвесторов закончились неудачей - тендеры признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Проект строительства ТЭЦ-3 в Семее – на стадии разработки ТЭО, которая закончится получением заключения госэкспертизы, в декабре 2023 года, поэтому сметная стоимость проекта и его техпараметры пока не известны. Ранее акимат Абайской области предлагал техпараметр: мощность – до 360 МВт, тепловая мощность – 1200 Гкал/час.

ТЭО по проекту строительства ТЭЦ-2 на твердом топливе в левобережной части Усть-Каменогорска для 100% централизации и передачи тепла в правобережную часть города для замещения выбывающей тепловой мощности со строительством тепломагистралей с переходом через реку Иртыш планируется разработать в 2024 году.

Напомним, Ряд документов по ТЭЦ и другим проектам подписали по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.


Источник: kaztag.kz
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