Минэнерго планирует договориться с Россией о строительстве трех ТЭЦ в городах Казахстана

Согласно информации, международные финансовые институты отказываются участвовать в создании угольной генерации и сейчас, в соответствии с достигнутыми договоренностями, минэнерго планирует подписание меморандума с российскими партнерами в лице «Интер РАО - Экспорт» для реализации проектов.

Астана. 14 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан планирует строительство на базе угольной генерации ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает министерство энергетики (МЭ) РК.«Казахстану нужен ввод новых энергомощностей, поэтому Мииэнерго рассматривает возможность строительства на базе угольной генерации ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске», – следует из сообщения, распространенного во вторник.В частности, по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау уже есть технико-экономическое обоснование (ТЭО), оно – на госэкспертизе. Предусматриваются такие техпоказатели электростанции: мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города, предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ. Предпринятые ранее попытки реализации строительства ТЭЦ в Кокшетау путем проведения тендера для привлечения частных инвесторов закончились неудачей - тендеры признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.Проект строительства ТЭЦ-3 в Семее – на стадии разработки ТЭО, которая закончится получением заключения госэкспертизы, в декабре 2023 года, поэтому сметная стоимость проекта и его техпараметры пока не известны. Ранее акимат Абайской области предлагал техпараметр: мощность – до 360 МВт, тепловая мощность – 1200 Гкал/час.ТЭО по проекту строительства ТЭЦ-2 на твердом топливе в левобережной части Усть-Каменогорска для 100% централизации и передачи тепла в правобережную часть города для замещения выбывающей тепловой мощности со строительством тепломагистралей с переходом через реку Иртыш планируется разработать в 2024 году.Напомним, Ряд документов по ТЭЦ и другим проектам подписали по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.