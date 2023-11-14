Больше половины казахстанцев получают до 150 тыс тенге в месяц

По итогам переписи населения 2021 года, бюро нацстатистики опубликовало сборник «Доходы и источники средств существования населения РК», там и видна неутешительная статистика, передает ИА «NewTimes.kz».
Материал сборника
приводит следующие показатели:
нет дохода – 0,8%;
до 10 тыс тенге – 0,3%;
10-50 тыс тенге – 18,3%;
50-100 тыс тенге – 25,5%;
100-150 тыс тенге – 24,1%;
150-200 тыс тенге – 13,1%;
200-250 тыс тенге – 9,6%;
250-300 тыс тенге – 6,1%;
300-500 тыс тенге – 1,8%;
500 тыс-1 млн тенге – 0,3%;
свыше 1 млн тенге – 0,1%.
Из сельского населения только 1 096 человек могут отметить, что их доход превышает 1 млн тенге. 35% из них могут похвастаться доходом от 50-100 тыс тенге.
Городское население, большая их часть, имела доходы на уровне 100-150 тыс тенге.
Почти 100% казахстанцев отмечают лишь один источник средств существования, 9% говорят о двух источниках дохода.
Львиная доля составила – 40% зарплата, далее – помощь от родных 34,3%, а закрывает эту тройку – пенсия 9,6%,