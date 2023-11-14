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Салтанат пыталась уйти от Бишимбаева и называла его тираном - Самал Нукенова

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Салтанат пыталась уйти от Бишимбаева и называла его тираном - Самал Нукенова
Коллаж: Tengrinews.kz
Корреспондент Tengrinews.kz поговорил с Самал Нукеновой - двоюродной сестрой Салтанат. Их отцы – родные братья. Самал рассказала, что уже замечала ранее на теле сестры синяки и советовала ей расстаться с экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым.

"Могу сказать вам одно: он (Бишимбаев - прим.) - изверг, монстр. Я даже не думала, что люди могут быть настолько жестокими. Когда мы забрали тело Салтанат, все те, кто его видел, были в шоке. Вы бы видели их лица", - рассказала Нукенова.


По словам Самал, в прошлом году она присутствовала на "узату" своей сестры, а в декабре в Астане у нее прошла свадьба. При этом отношения молодоженов нельзя было назвать идеальными, Самал заверила, что Куандык постоянно распускал руки.

"Она неоднократно жаловалась подругам на побои с его стороны. Мы сами видели ее с синяками. В конце сентября у нас было семейное мероприятие. Салтанат пришла в пиджаке, под которым у нее была кофточка с коротким рукавом. Когда она сняла пиджак, мы увидели на ее руках синяки. На наш вопрос, что случилось, она быстро надела пиджак обратно и сказала, что это от массажа... Вообще, она неоднократно пыталась уйти от него (Бишимбаева. - Прим.), говорила, что он – тиран. Салтанат рассказывала, что муж никуда ее не отпускает, постоянно следит за ней, она даже не могла лишний раз с нами встретиться, элементарно попить кофе. Мы поддерживали ее в том, чтобы она от него ушла, но он всячески пытался ее вернуть", - отметила сестра погибшей.

Как рассказала Самал, ее сестра вместе с мужем неоднократно были в ресторане, где произошла трагедия. Девушка не знает точно, кому именно принадлежит это заведение, но говорит о том, что "Бишимбаев чувствовал себя там, как хозяин".


"Он всегда его посещал. Они с Салтанат вместе сидели в этом ресторане", - заявила Самал.

Также, по словам Нукеновой, родственники Бишимбаева были на похоронах ее сестры, но не принесли своих извинений. Впрочем, прощать Куандыка их семья не собирается.

"Да, они явились на похороны. Я разговаривала с мамой Салтанат, она сказала, что никаких извинений не было. Но даже если бы они и были, мы не собираемся их принимать. Многое можно простить, но не такое. Ни о каком прощении речи идти не может", - добавила сестра погибшей Салтанат Нукеновой.

Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. 11 ноября ее проводили в последний путь в родном городе.


Источник: Tengrinews.kz
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