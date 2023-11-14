«Пробоины в районе мозга, в спине»: перечислены смертельные травмы, нанесенные Салтанат Нукеновой

Мы предполагаем, что Куандык, возможно, хотел ее где-то закопать или увезти и спрятать и тем самым увести себя от ответственности. Понятно, этот человек изверг и хладнокровный убийца, скорее всего - маниакальной направленности. Убил, оставил в ресторане, кушал даже, он, видите ли, проголодался. Пригласил своего братишку. Братишка заходил и видел ее, он не мог не понимать, что она не спит. Труп моей сестренки лежит рядом, они с братом спокойно обедают и обсуждают как замести следы. Одеяло привозят, телефон отвозят, видеокамеры отключают и стирают записи. Братишка Бишимбаева приехал в 9.30 утра, а в скорую и полицию позвонили после восьми вечера.

«Да, мы тоже это слышали, но в крови у него не нашли наркотического опьянения. По камерам видно, что он принимает алкоголь с ночи до утра, а потом у него обнаруживают легкую степень опьянения 0,65. Мы этим шокированы», - добавил дядя погибшей.

«Наверное, он привык, чтобы ему все вокруг подчинялись. Потому что видеозаписи в ресторане стерли беспрекословно. Человек видит - что стирает, понимает, что уничтожает улики, что это уголовно наказуемо, но вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, попытаться спасти молодую девушку, подчиняется. Видать, все его боялись. Но всему же есть предел! Когда вопрос касается жизни человека, хоть кто там будет, человеческие чувства должны сработать. Я думаю, у Бишимбаева это не первый случай издевательства над женщиной. Сейчас в интернете на нас вышла какая-то девушка, она говорит, что Куандык ее очень сильно избивал, она кое-как от него убежала и когда написала заявление в полицию, они от нее откупились. Она готова дать показания следствию», - сказал он.