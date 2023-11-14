«Пробоины в районе мозга, в спине»: перечислены смертельные травмы, нанесенные Салтанат Нукеновой

Увидев раны, которые нанес своей красавице-жене Бишимбаев, ее родные падали в обморок, рассказал корреспонденту ratel.kz Ольге Воронько дядя погибшей Кайрат Нукенов, передает Azattyq Rýhy
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«О качестве следствия пока рано говорить, хотим сегодня-завтра выехать в Астану, нас приглашает начальник департамента полиции города, хочет разъяснить - как идет следствие, в каком направлении. Нас очень беспокоит экспертиза, в которой сказано, что предварительной причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. И один блогер написал, что Салтанат умерла во сне от отека мозга.
Мы понимаем, что Бишимбаевы строят свою линию защиты, чтобы оправдать убийцу. Но когда тело моей сестренки привезли на омывание, я специально зашел туда, мы сделали фото и видео. Там очень много ранений, которые несовместимы с жизнью. Это не гематомы на лице, а глубокие пробоины в районе мозга, затылочной части головы, большие пробоины в спине, полностью вытекший левый глаз. Бишимбаев методично убивал мою сестренку.
Мы предполагаем, что Куандык, возможно, хотел ее где-то закопать или увезти и спрятать и тем самым увести себя от ответственности. Понятно, этот человек изверг и хладнокровный убийца, скорее всего - маниакальной направленности. Убил, оставил в ресторане, кушал даже, он, видите ли, проголодался. Пригласил своего братишку. Братишка заходил и видел ее, он не мог не понимать, что она не спит. Труп моей сестренки лежит рядом, они с братом спокойно обедают и обсуждают как замести следы. Одеяло привозят, телефон отвозят, видеокамеры отключают и стирают записи. Братишка Бишимбаева приехал в 9.30 утра, а в скорую и полицию позвонили после восьми вечера.
Сначала говорили, что окончательная экспертиза будет готова через 15 дней, после того как народ зашумел, сказали, что не менее 30 дней, теперь говорят уже 45 дней. В связи с этим мы хотим обратиться к министру юстиции, чтобы он взял проведение экспертизы на контроль», - рассказал он.
Кроме того, Кайрат Нукенов прокомментировал сообщения о том, что Куандык Бишимбаев мог находиться под воздействием наркотиков.
«Да, мы тоже это слышали, но в крови у него не нашли наркотического опьянения. По камерам видно, что он принимает алкоголь с ночи до утра, а потом у него обнаруживают легкую степень опьянения 0,65. Мы этим шокированы», - добавил дядя погибшей.
По его словам, ранее родственники погибшей не замечали некоего разлада в семье. Также Кайрат Нукенов прокомментировал поведение экс-министра на работе. Он утверждает, что Бишимбаев «не смотрел на возраст, хамил, материл».
«Наверное, он привык, чтобы ему все вокруг подчинялись. Потому что видеозаписи в ресторане стерли беспрекословно. Человек видит - что стирает, понимает, что уничтожает улики, что это уголовно наказуемо, но вместо того, чтобы вызвать полицию и скорую, попытаться спасти молодую девушку, подчиняется. Видать, все его боялись. Но всему же есть предел! Когда вопрос касается жизни человека, хоть кто там будет, человеческие чувства должны сработать. Я думаю, у Бишимбаева это не первый случай издевательства над женщиной. Сейчас в интернете на нас вышла какая-то девушка, она говорит, что Куандык ее очень сильно избивал, она кое-как от него убежала и когда написала заявление в полицию, они от нее откупились. Она готова дать показания следствию», - сказал он.
В завершение Кайрат Нукенов рассказал о погибшей.
«Она была светлым и общительным человеком, любила собирать всю нашу семью, а у меня девять братьев и сестер, племянников больше 20. Хотела, чтобы мы всегда тесно общались, была у нас такой заводилой. Никогда ни о чем лишний раз не попросит. Стоит машина, нет, она никогда не попросит отвезти на вокзал, едет на автобусе. Зато сама была рада оказать родне любую услугу, чем все, включая дальних родственников, и пользовались. Сноха на похоронах несколько раз падала в обморок, брат держался, но сейчас и он стал сдавать. А он у нас лидер по жизни, был осужден за декабрьские события, потом реабилитирован. Мог выдержать любой удар судьбы, перед чем угодно устоять. Но гибель дочери его пошатнула», - заключил Кайрат Нукенов.
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