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В Казахстане захотели проводить мобилизацию без военкоматов

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 17:47
В Казахстане захотели проводить мобилизацию без военкоматов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В 2025 году в Казахстане намерены внедрить новый вид воинской службы — службу в резерве, которая позволит в условиях объявления тревоги проводить мобилизацию без военкоматов. Соответствующий законопроект депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) республики рассмотрят в среду, 15 ноября, сообщает пресс-служба законодательного органа.

По словам руководителя рабочей группы депутата Ермурата Бапи, законопроект даст возможность для дополнительного комплектования вооруженных сил страны в короткие сроки. «На основе этого закона, если мы его примем, у нас будет прямая мобилизация, уже не через военкоматы. Военнослужащий в резерве в тот же день, когда будет объявлена тревога, в условиях войны или каких-то опасностей сразу может приехать в свою воинскую часть, где он раньше проходил сборы. Он сразу приступает к выполнению своей боевой задачи», — пояснил он.


Отмечается, что в соответствии с проектом закона резервистами сержантского и солдатского состава на добровольной основе смогут стать граждане Казахстана до 50 лет, офицерского состава — до 60 лет.


В сентябре во время военных учений в Алма-Атинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости самостоятельного производства в стране бронетехники, беспилотников и стрелкового оружия. При этом он подчеркнул, что армия республики должна отличаться высокой профессиональностью, мобильностью и уметь выполнять самые сложные боевые задачи.


Источник: lenta.ru
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