Около 1,8 млрд тенге хочет потратить на обслуживание служебными авто администрация президента

«Заказчик – ГУ «Администрация президента Республики Казахстан»; наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом; дополнительная характеристика – транспортное обслуживание служебными легковыми и другими автомобилями; плановая сумма – Т1 869 745 762,5», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Астана. 14 ноября. КазТАГ – Около Т1,8 млрд хочет потратить на обслуживание служебными автомобилями администрация президента, передает корреспондент агентства.Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 28 ноября и завершится 13 декабря.Согласно технической спецификации, услуга должна быть оказана в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.«Услуги по транспортному обслуживанию должны быть оказаны автомобилями, автобусами и микроавтобусами с государственными регистрационными номерными знаками, с буквенным индексом KZ, QR, UD (наличие автотранспорта с зарегистрированными государственными номерными знаками с литерными сериями KZ, QR, UD является обязательным требованием для въезда на территорию администрации президента, парламента, правительства и других государственных органов Республики Казахстан)», - сказано в техспецификации.