Тенге отмечает 30-летие

15 ноября в Казахстане отмечают День национальной валюты - один из символов независимости. Именно в этот день в 1993 году в республике ввели в обращение тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет тенге или таньга, от которых также произошло название русской монеты "деньга" и само слово "деньги". Более мелкий номинал валюты получил название "тиын".Первая партия банкнот национальной валюты была отпечатана в Великобритании, а первые монеты чеканились в Германии. Для этого в Европу вылетела группа дизайнеров - Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агима Дузельханова и Хайрулла Габжалилов.Через два года в стране открылась Банкнотная фабрика, где позже начали производить новые купюры. Валюта Казахстана за годы независимости пережила очень многое: и изменение дизайна, и несколько волн девальвации, и инфляцию.На момент, когда тенге впервые ввели в обращение, стоимость одного доллара составляла 4,70 тенге. В последующие четыре года нацвалюта медленно, но верно обесценивалась, достигнув в 1998 году отметки в 84 тенге за доллар.Изначально существовали купюры от 1 до 100 тенге. На первых купюрах были нанесены портреты известных исторических личностей:1 тенге – портрет аль-Фараби;3 тенге – портрет Суюнбая;5 тенге – портрет Курмангазы;10 тенге – портрет Шокана Валиханова;20 тенге – портрет Абая Кунанбаева;50 тенге – портрет Абулхаир-хана;100 тенге – портрет Абылай-хана.1 000 тенге ввели в обращение в 1995 году, 2 000 тенге впервые напечатали в 1996 году, с 1998-го обращается купюра в 5 000 тенге. В 2006 году были отпечатаны банкноты новой серии от 200 до 10 000 тенге.В 2001 году были утверждены правила изъятия тиынов из обращения, так как они утратили свою покупательную способность.1 декабря 2015 года в обращение была выпущена банкнота номиналом 20 000 тенге, посвященная 20-летию введения национальной валюты.Отметим, что в октябре в Национальной платежной корпорации озвучили сроки, когда казахстанцы получат доступ к цифровому тенге. По словам председателя корпорации Бинура Жаленова, Казахстан внедрит цифровой тенге в три этапа до конца 2025 года. В этом году будет осуществлена первая фаза введения цифрового тенге.