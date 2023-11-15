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Тенге отмечает 30-летие

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Тенге отмечает 30-летие
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
15 ноября в Казахстане отмечают День национальной валюты - один из символов независимости. Именно в этот день в 1993 году в республике ввели в обращение тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Название "тенге" происходит от средневековых тюркских мелких серебряных монет тенге или таньга, от которых также произошло название русской монеты "деньга" и само слово "деньги". Более мелкий номинал валюты получил название "тиын".

Первая партия банкнот национальной валюты была отпечатана в Великобритании, а первые монеты чеканились в Германии. Для этого в Европу вылетела группа дизайнеров - Тимур Сулейменов, Мендыбай Алин, Агима Дузельханова и Хайрулла Габжалилов.

Через два года в стране открылась Банкнотная фабрика, где позже начали производить новые купюры. Валюта Казахстана за годы независимости пережила очень многое: и изменение дизайна, и несколько волн девальвации, и инфляцию.

На момент, когда тенге впервые ввели в обращение, стоимость одного доллара составляла 4,70 тенге. В последующие четыре года нацвалюта медленно, но верно обесценивалась, достигнув в 1998 году отметки в 84 тенге за доллар.

Изначально существовали купюры от 1 до 100 тенге. На первых купюрах были нанесены портреты известных исторических личностей:

1 тенге – портрет аль-Фараби;
3 тенге – портрет Суюнбая;
5 тенге – портрет Курмангазы;
10 тенге – портрет Шокана Валиханова;
20 тенге – портрет Абая Кунанбаева;
50 тенге – портрет Абулхаир-хана;
100 тенге – портрет Абылай-хана.

Тенге отмечает 30-летие


1 000 тенге ввели в обращение в 1995 году, 2 000 тенге впервые напечатали в 1996 году, с 1998-го обращается купюра в 5 000 тенге. В 2006 году были отпечатаны банкноты новой серии от 200 до 10 000 тенге.

Тенге отмечает 30-летие


В 2001 году были утверждены правила изъятия тиынов из обращения, так как они утратили свою покупательную способность.

1 декабря 2015 года в обращение была выпущена банкнота номиналом 20 000 тенге, посвященная 20-летию введения национальной валюты.

Отметим, что в октябре в Национальной платежной корпорации озвучили сроки, когда казахстанцы получат доступ к цифровому тенге. По словам председателя корпорации Бинура Жаленова, Казахстан внедрит цифровой тенге в три этапа до конца 2025 года. В этом году будет осуществлена первая фаза введения цифрового тенге.


Источник: Тengrinews.kz
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