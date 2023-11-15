Снижение инфляции в Казахстане: премьер дал поручение

"Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось снизить уровень инфляции до 10,8 процента. Вместе с тем для достижения цели по уменьшению инфляции в два раза до конца года госорганам и акиматам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - обратился к членам правительства Алихан Смаилов.

"По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,9 процента. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики. Горнодобывающая промышленность выросла свыше шести процентов за счет роста добычи нефти и природного газа. Рост в обрабатывающей промышленности составил более трех процентов. Машиностроение выросло на 27 процентов, в том числе автомобилестроение - на 42 процента", - заявил Смаилов.

"По всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Кызылординской областях и в Алматы. Всем регионам до конца года надо обеспечить достижение целевых показателей социально-экономического развития.



Важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций. Это наша приоритетная задача. Государственным органам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов", - добавил Смаилов.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил о снижении инфляции в стране до 10,8 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.Выступая во время заседания правительства, глава кабмина озвучил основные причины, которые повлияли на снижение инфляции в стране.По словам премьера, таких результатов удалось достичь в связи с тем, что экономика страны адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста.Значительный рост, по его словам, зафиксирован в легкой промышленности - почти на 12 процентов - за счет увеличения производства текстильных изделий.Помимо этого, как подчеркнул глава кабмина, выросло производство пластмассовых изделий на 5,5 процента, продуктов питания на три процента и напитков почти на два процента. Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 12,5 процента. Введено свыше 13 миллионов квадратных метров жилья.В секторе услуг, по данным премьер-министра, рост наблюдается в торговле свыше 10 процентов, в связи - на восемь процентов и в транспорте - на семь процентов.Кроме того, премьер-министр напомнил, что Глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в 2-3 раза.В связи с этим Смаилов поручил ответственным госорганам, акиматам совместно с нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения.