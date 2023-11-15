Арестован глава полиции Талдыкоргана, подозреваемый в изнасиловании

"По сообщению специализированного следственного суда Талдыкоргана, 14 ноября 2023 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого К. сроком на 2 месяца", - сообщили корреспонденту в пресс-службе суда области Жетысу.

Начальник управления полиции Талдыкоргана, подозреваемый в изнасиловании 27-летней девушки, арестован, передает корреспондент Tengrinews.kz.Постановление не вступило в законную силу.Напомним, что глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании.Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей").