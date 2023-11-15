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Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже бутафорской крепости для фильма "Кочевник"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Мухамедиулы проверяют на причастность к продаже бутафорской крепости для фильма "Кочевник"
Фото: visitalmaty.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 15 ноября 2023 года сообщил, что крепость-декорация для фильма "Кочевник" стала объектом расследования Антикора, передает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, крепость-декорация на берегу реки Или в Алматинской области построена в 2005 году. Она использовалась для съемок отечественных исторических фильмов.

"Данная крепость возведена при производстве фильма "Кочевник", и в 2017 году она была продана по стоимости в 44 раза дешевле, чем была построена. Была продана афилированной экс-министру культуры и спорта компанией. И сейчас бутафорская крепость принадлежит частной компании. Она находится в Алматинской области на побережье реки Или, называется крепость "Туркестан". Сейчас выясняется причастность Арыстанбека Мухамедиулы", - отметил Арман Тлеукенов.


Он также уточнил, что в данный момент экс-руководитель "Казахфильма" находится под следствием. Антикор принимает меры по возврату крепости "Туркестан" в собственность государства.

Ранее в Министерстве культуры и информации сообщали, что принято постановление о преобразовании АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" преобразуется в Национальную киностудию.


Источник: Zakon.kz
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