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Выход шахтеров на пенсию в 55 лет: депутаты поддержали поправки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Выход шахтеров на пенсию в 55 лет: депутаты поддержали поправки
Фото: rawpixel
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 15 ноября депутаты приняли поправки по вопросам общественных объединений. Этот законопроект предусматривает введение специальной соцвыплаты, позволяющей шахтерам выходить на пенсию в 55 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал депутат Нартай Сарсенгалиев, при работе над законопроектом во исполнение Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года правительство предложило внести в документ ряд поправок. Они касаются социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях.

В частности, речь идет о введении специальной выплаты, за счет которой шахтеры получат право выходить на пенсию раньше.

"В ходе работы над законопроектом депутаты существенно доработали предложенные нормы. Так, в Социальный кодекс внесли нормы по введению специальной соцвыплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Эту выплату будут осуществлять при достижении лицами 55 лет при наличии уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее семи лет и при прекращении ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда", – пояснил Нартай Сарсенгалиев.


Депутат добавил, что выплата будет складываться из нескольких составляющих:

-специального профессионального госпособия из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов;
-профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума;
-страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума;
-пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

Мажилисмен указал, что также в документе этим гражданам дают право самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов – в 55 лет или в 63 года. Специальную социальную выплату будут производить до достижения пенсионного возраста.

Помимо этого, внесены соответствующие изменения и дополнения в Трудовой кодекс.

Кроме того, депутаты предложили нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, которые предусматривают:

– возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии;

– возмещение страховыми организациями расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии;

– возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;

– исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.

Также в Мажилисе предложили нормы по соцподдержке отдельных категорий лиц, пострадавших на производстве; предусмотрели разработку методики по определению минимального размера месячной зарплаты; внесли поправки, направленные на приведение норм законопроекта в соответствие с юридической техникой.

С учетом расширения сферы вопросов, рассматриваемых в рамках законопроекта, депутаты предложили изменить название документа на новое: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда".

По итогам обсуждения депутаты поддержали поправки и направили их в Сенат.

Ранее о снижении пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях, заявлял премьер-министр Алихан Смаилов на встрече с семьями шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". По словам премьера, с 1 января 2024 года возраст выхода на пенсию работников опасного производственного объекта снизят.


Источник: Zakon.kz
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