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Отели, земли и акции: триллион тенге вернули государству

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Отели, земли и акции: триллион тенге вернули государству
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заместитель генерального прокурора Габит Садырбеков в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов. В частности, заместитель генпрокурора озвучил сумму, в которую оцениваются возвращенные капиталы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Садырбекова, на сегодняшний день правоохранительные органы вернули государству имущества и активы на сумму порядка 1 триллиона тенге.

"Из них около 600 миллионов долларов – это активы, возвращенные из других юрисдикций. Если говорить конкретнее, насколько я знаю, из Объединенных Арабских Эмиратов – около 15 миллионов долларов, из Австрии – 82 миллиона долларов, из Лихтенштейна – 260 миллионов долларов, из Гонконга – 2 миллиона долларов. Примеров на самом деле достаточно много, и юрисдикции очень разные", - заявил заместитель генпрокурора.


Говоря об активах внутри страны, Садырбеков сообщил, что кроме денег возвращены доли и акции крупных компаний, в том числе монопольных: отели, рынки, элитные бизнес-центры, земли.

"Есть даже железнодорожные пути, стратегически важные для страны", - добавил заместитель генпрокурора.


Источник: Тengrinews.kz
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