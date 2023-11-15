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Ерулан Жамаубаев: добровольный возврат незаконно приобретенных активов будет только приветствоваться

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Ерулан Жамаубаев: добровольный возврат незаконно приобретенных активов будет только приветствоваться
Фото:gov.kz
Незаконно приобретенные и возвращенные в страну активы должны работать во благо государства. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в программе «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Принятый в этом году Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» предусматривает два механизма возврата незаконно приобретенных денежных средств и имущества – добровольный и принудительный. По словам вице-премьера, государство стимулирует именно добровольный формат, он является приоритетным.

Преимущество его в том, что часть имущества субъект по закону может сохранить за собой. Заключаемое соглашение предусматривает не только передачу активов государству, но и иные социально-экономические обязательства. К примеру, бизнесмен может инвестировать в нужные стране проекты. Также он получает ряд правовых возможностей, гарантий и освобождается от ответственности. При этом ему повторно не предъявят правовые претензии.

«Добровольное сотрудничество, инвестирование в экономику, создание рабочих мест во всех регионах Казахстана, в том числе в моногородах, будет только приветствоваться. Это и есть правильный механизм взаимодействия», – подчеркнул Ерулан Жамаубаев.


На сегодняшний день создана специальная управляющая компания, задача которой – принятие активов в госсобственность, их содержание, управление, а при необходимости ― реализация. В свою очередь, полученные средства будут перечислены в специальный Фонд при Правительстве с последующим направлением их на финансирование социально-экономических проектов.

В отношении субъектов, отказавшихся добровольно вернуть государству незаконно приобретенный капитал, будет использован механизм принудительного возврата. На сегодняшний день сформирован Реестр, куда вошли субъекты, подпадающие под критерии Закона. По ним начата соответствующая работа.


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