Новый город появится в Казахстане

Село Жетыген в Алматинской области может стать городом и получит новое название. Проект указа Президента "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области" опубликован на сайте "Открытые НПА"
, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения. Присвоить новому образованному городу в Алматинской области наименование "Алатау", - говорится в документе.
Правительству поручено принять необходимые меры из указа.
Документ размещен на сайте для публичного обсуждения до 29 ноября.
Село Жетыген находится в Илийском районе Алматинской области и является административным центром Жетыгенского сельского округа. Жетыген находится примерно в 47 километрах к северу от центра города Алматы. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 15 616 человек.
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