Букмекеров обяжут отчитываться о ставках казахстанцев

Владельцев игорного бизнеса в Казахстане обяжут отчитываться о ставках казахстанцев. Депутаты Мажилиса приняли соответствующие поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно изменениям, инициированным депутатами Парламента, владельцы букмекерских контор и тотализаторов будут обязаны в онлайн-режиме передавать сведения о суммах ставок, проигрышей и выигрышей в налоговые органы.



Владельцы игорного бизнеса должны будут интегрировать аппаратно-программные комплексы с информационными системами налоговых органов, чтобы те могли автоматически получать необходимую информацию.



Кроме этого, документ вводит обязанности для банков. В течение 10 рабочих дней они должны будут предоставлять сведения о наличии банковских счетов и их номеров, об остатках и движении денег на этих счетах в отношении организаторов игорного бизнеса по запросу налогового органа.



Напомним, в апреле депутаты Мажилиса предложили ужесточить меры по борьбе с игроманией. В своем выступлении мажилисмен Жанарбек Ашимжанов выразил обеспокоенность тем, что молодежь становится зависимой от азартных игр, и подчеркнул необходимость принятия мер по защите страны от опасностей азартных игр.