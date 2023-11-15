Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Ноября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.65 KZT
  • €1 = 496.75 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Букмекеров обяжут отчитываться о ставках казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Букмекеров обяжут отчитываться о ставках казахстанцев
Фото:depositphotos.com
Владельцев игорного бизнеса в Казахстане обяжут отчитываться о ставках казахстанцев. Депутаты Мажилиса приняли соответствующие поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно изменениям, инициированным депутатами Парламента, владельцы букмекерских контор и тотализаторов будут обязаны в онлайн-режиме передавать сведения о суммах ставок, проигрышей и выигрышей в налоговые органы.

Владельцы игорного бизнеса должны будут интегрировать аппаратно-программные комплексы с информационными системами налоговых органов, чтобы те могли автоматически получать необходимую информацию.

Кроме этого, документ вводит обязанности для банков. В течение 10 рабочих дней они должны будут предоставлять сведения о наличии банковских счетов и их номеров, об остатках и движении денег на этих счетах в отношении организаторов игорного бизнеса по запросу налогового органа.

Напомним, в апреле депутаты Мажилиса предложили ужесточить меры по борьбе с игроманией. В своем выступлении мажилисмен Жанарбек Ашимжанов выразил обеспокоенность тем, что молодежь становится зависимой от азартных игр, и подчеркнул необходимость принятия мер по защите страны от опасностей азартных игр.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика