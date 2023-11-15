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Глава МВД сделал заявление по делу об изнасиловании в кабинете начальника полиции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:16
Глава МВД сделал заявление по делу об изнасиловании в кабинете начальника полиции
Марат Куштыбаев. Фото с сайта ДП области Жетысу
Глава МВД Ержан Саденов сделал заявление по делу об изнасиловании в кабинете начальника полиции Талдыкоргана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в связи с недавним резонансным событием, которое произошло в Талдыкоргане, министр внутренних дел Ержан Саденов со специальной группой из числа руководителей служб центрального аппарата МВД прибыл в область Жетысу.

"Для сотрудника полиции, который стоит на страже конституционных прав граждан нашей страны, закон и порядок должны быть превыше всего. Любое противоправное действие, совершенное как гражданами, так и недобросовестными полицейскими, должны жестко пресекаться. Закон един для всех, никаких исключений не должно быть", - заявил министр Ержан Саденов на встрече с личным составом и ветеранами ОВД региона.


Он освободил от должностей:

-начальника ДП области Жетысу Атыгая Арыстанова;
-заместителя начальника областного департамента по кадровой политике Таланта Жумабекова;
-заместителя начальника по линии следствия Максата Ережепова.

Первый заместитель Арыстанова Жасулан Байкенов предупрежден о неполном служебном соответствии.

Напомним, глава полиции Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра.

Возбуждено уголовное дело по статье 120, части 2 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей"). Сегодня стало известно, что его арестовали на 2 месяца.


Источник: Тengrinews.kz
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