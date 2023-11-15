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Дело о гибели четырехлетней Айкоркем во время январских событий: суд вынес приговор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Дело о гибели четырехлетней Айкоркем во время январских событий: суд вынес приговор
Фото: zakon.kz
Военный суд Алматинского гарнизона 15 ноября вынес оправдательный приговор по делу о гибели 4-летней Айкоркем, погибшей во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Помимо решения о судьбе военнослужащего Армана Жумана суд вынес частное постановление в отношении отца четырехлетней Айкоркем Мелдехан с требованием возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса "Оставление в опасности".

Военнослужащему Арману Жуману предъявляли обвинения по статье 451 часть 2 пункт 1 УК РК "Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия".

"В ходе прений государственный обвинитель просил признать Армана Жумана виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора", – сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.


7 января 2022 года около 19.00 Айкоркем и ее семья ехали на автомобиле за продуктами и попали под пули на перекрестке Сейфуллина – Сатпаева. Айкоркем скончалась на месте, 15-летняя сестра и 18-летний брат девочки получили ранения.


Источник: Тengrinews.kz
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