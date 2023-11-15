Что известно о новом виде воинской службы в Казахстане

"Казахстанская военная доктрина имеет оборонительную направленность, мы в мирное время готовим боеготовую армию, способную отразить агрессию и защитить территориальную целостность государства, когда это будет необходимо", - отметили в ведомстве.

Какое количество резервистов планируется привлечь в целом?

В Казахстане к 2025 году на законодательном уровне планируют ввести новый вид воинской службы - службу в резерве. Что это такое, кто будет служить в резерве и на каких условиях - в материале Tengrinews.kz.Сегодня, 13 ноября, депутаты Мажилиса одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве" в первом чтении. Как сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, на первоначальном этапе планируется призвать порядка 2 тысяч резервистов и на их содержание потребуется 3,5 миллиарда тенге в год.Как сообщили в Министерстве обороны, служба в резерве - это дополнительный способ комплектования армии.-подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям;-сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервист будет прибывать напрямую в воинскую часть;-повысить боевую готовность формируемых подразделений.Служба в резерве - это продолжение совершенствования подготовки армии. Как отметили в Министерстве обороны, данный способ уже применяется в странах СНГ и на мировом уровне.Закон будет распространяться на совершеннолетних граждан Казахстана. При этом набор на службу будет проводиться добровольно.К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет.Они будут осуществлять подготовку в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Резервист будет служить в том регионе, где он проживает.Согласно законопроекту, в резервисты предлагается призывать граждан, прошедших срочную службу в вооруженных силах, краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучавшихся на военной кафедре.Кроме того, глава Минобороны сообщил, что казахстанцы, не имеющие возможности трудоустройства, смогут служить в резерве с 2025 года.На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч добровольцев со всей страны. В дальнейшем набор резервистов будет увеличиваться, исходя из потребности армии.Как подчеркнули в Минобороны, финансирование службы в резерве производится исключительно из государственного бюджета.-ежемесячно в период занятий - минимальную заработную плату в размере 70 тысяч тенге;-на период проведения 30-дневных сборов – выплаты в размере своей среднемесячной заработной платой.