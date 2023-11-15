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Что известно о новом виде воинской службы в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Что известно о новом виде воинской службы в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане к 2025 году на законодательном уровне планируют ввести новый вид воинской службы - службу в резерве. Что это такое, кто будет служить в резерве и на каких условиях - в материале Tengrinews.kz.

Сегодня, 13 ноября, депутаты Мажилиса одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве" в первом чтении. Как сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, на первоначальном этапе планируется призвать порядка 2 тысяч резервистов и на их содержание потребуется 3,5 миллиарда тенге в год.

Что такое служба в резерве?
Как сообщили в Министерстве обороны, служба в резерве - это дополнительный способ комплектования армии.

Как ожидается, введение данной службы позволит:

-подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям;
-сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервист будет прибывать напрямую в воинскую часть;
-повысить боевую готовность формируемых подразделений.

Зачем вводят новый вид воинской службы?

Служба в резерве - это продолжение совершенствования подготовки армии. Как отметили в Министерстве обороны, данный способ уже применяется в странах СНГ и на мировом уровне.

"Казахстанская военная доктрина имеет оборонительную направленность, мы в мирное время готовим боеготовую армию, способную отразить агрессию и защитить территориальную целостность государства, когда это будет необходимо", - отметили в ведомстве.


Кто будет служить в резерве?
Закон будет распространяться на совершеннолетних граждан Казахстана. При этом набор на службу будет проводиться добровольно.

К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет.

Они будут осуществлять подготовку в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Резервист будет служить в том регионе, где он проживает.

Согласно законопроекту, в резервисты предлагается призывать граждан, прошедших срочную службу в вооруженных силах, краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучавшихся на военной кафедре.

Кроме того, глава Минобороны сообщил, что казахстанцы, не имеющие возможности трудоустройства, смогут служить в резерве с 2025 года.

Какое количество резервистов планируется привлечь в целом?

На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч добровольцев со всей страны. В дальнейшем набор резервистов будет увеличиваться, исходя из потребности армии.

Как будут содержать резервистов и за чей счет они будут жить и обучаться при воинских частях?
Как подчеркнули в Минобороны, финансирование службы в резерве производится исключительно из государственного бюджета.

Военные резервисты будут получать:

-ежемесячно в период занятий - минимальную заработную плату в размере 70 тысяч тенге;
-на период проведения 30-дневных сборов – выплаты в размере своей среднемесячной заработной платой.


Источник: Тengrinews.kz
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