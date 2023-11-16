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Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые
Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
Казахстанские ученые разработали суперстойкую к истиранию дорожную разметку, сообщает Zakon.kz.

Ученые казахстанского научно-исследовательского института разработали гидро-, термостойкую дорожную разметку для сурового климата Казахстана.

"Инновационный материал имеет длительный срок службы за счет повышенной стойкости к истиранию и размягчению во влажных условиях, а также к растрескиванию при отрицательных температурах за счет придания достаточной эластичности и гибкости", – рассказали в Министерстве транспорта РК.


Отечественный материал имеет ряд преимуществ перед составами, применяемыми сегодня на казахстанских дорогах: увеличенный до 2-х лет срок службы, низкую стоимость и высокую степень адгезии с бетонными покрытиями.

Ранее казахстанский ученый Акбота Куандыкова придумала препарат на основе новых фосфорных органических соединений. Он позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, а именно – овощей.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 09:49
Казахстанские ученые разработали

Опять велосипед изобрели.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:23
на основе новых фосфорных органических соединений.

Только вчера писали, что эти вещества приводят к снижению репродуктивности у мужчин.
 
 

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